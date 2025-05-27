"З мене досить". Сенатор-республіканець висунув Трампу вимогу щодо України

Сенатор від Республіканської партії Чак Грасслі публічно почав вимагати від американського лідера Дональда Трампа відреагувати потужними санкціями на останні російські масовані повітряні атаки на Україну.

Грасслі закликав Трампа по рішучих дій

Сенатор-республіканець не приховує свого обурення через останні смертельні удари Росії на мирні міста та села України.

На переконання Чака Грасслі, на цей терор країни-агресорки Білий дім повинен відповісти потужними санкціями.

З мене досить того, що Путін вбиває невинних людей. Президенте Трамп, вдайтеся до заходів, хоча б до санкцій, — закликав Грасслі, виступаючи з публічною критикою загострення російської агресії. Поширити

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Що важливо розуміти, 25 травня американський лідер Дональд Трамп публічно засудив останні російські обстріли України.

Окрім того, він додав, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

Як вдалося дізнатися виданню WSJ, це були не пусті слова.

У Білому домі наразі дійсно обговорюють сценарії посилення санкційного тиску на РФ.

Існує висока ймовірність того, що президент США оголосить це рішення протягом поточного тижня.