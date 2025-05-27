"З мене досить". Сенатор-республіканець висунув Трампу вимогу щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

"З мене досить". Сенатор-республіканець висунув Трампу вимогу щодо України

Трамп
Read in English
Джерело:  online.ua

Сенатор від Республіканської партії Чак Грасслі публічно почав вимагати від американського лідера Дональда Трампа відреагувати потужними санкціями на останні російські масовані повітряні атаки на Україну.

Головні тези:

  • Чимало республіканців стають на бік України й засуджують підхід Трампа.
  • За словами інсайдерів, президент США може змінити політику щодо РФ найближчими днями.

Грасслі закликав Трампа по рішучих дій

Сенатор-республіканець не приховує свого обурення через останні смертельні удари Росії на мирні міста та села України.

На переконання Чака Грасслі, на цей терор країни-агресорки Білий дім повинен відповісти потужними санкціями.

З мене досить того, що Путін вбиває невинних людей. Президенте Трамп, вдайтеся до заходів, хоча б до санкцій, — закликав Грасслі, виступаючи з публічною критикою загострення російської агресії.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, 25 травня американський лідер Дональд Трамп публічно засудив останні російські обстріли України.

Окрім того, він додав, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

Як вдалося дізнатися виданню WSJ, це були не пусті слова.

У Білому домі наразі дійсно обговорюють сценарії посилення санкційного тиску на РФ.

Існує висока ймовірність того, що президент США оголосить це рішення протягом поточного тижня.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп обмірковує введення санкцій проти РФ — коли це може статися
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Віцеканцлер Німеччини заперечив гучну заяву Мерца щодо України
Клінгбайль заперечив слова Мерца
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
В ЄС хочуть реалізувати жорстку пропозицію України для послаблення РФ
Що замислив Євросоюз

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?