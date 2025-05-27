Трамп обмірковує скасування всіх обмежень щодо військових дій України

Видання Kyiv Post дізналося від своїх інсайдерів, що американський лідер Дональд Трамп наразі “серйозно розглядає” варіант зі скасуванням всіх обмежень часів свого попередника Джо Байдена щодо військових дій України.

Трамп може розв'язати Україні руки

Про це українські журналісти дізналися від двох високопоставлених західних чиновників, які говорили на умовах анонімності.

Один з інсайдерів повідомив, що всі обмеження — незалежно від того, чи були вони вже пом'якшені, чи ні, — наразі переглядаються.

Президент (Трамп — ред.) вважає, що нинішній статус-кво не відповідає нашим спільним інтересам щодо залучення Росії до (переговорного — ред.) столу, — розповіло одне з анонімних джерел. Поширити

Що важливо розуміти, ця новина з'явилася після того, як президент США заявив, що може ввести санкції проти РФ за продовження терору проти України.

Ба більше, видання The Wall Street Journal дізналося, що це більше не пусті слова, й Трамп дійсно обмірковує такий крок.

Існує висока ймовірність того, що він оголосить про посилення санкційного тиску на Росію уже найближчими днями.