Минобороны допустило к использованию "Антидроновый пистолет"

27 мая Министерство обороны официально подтвердило, что кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины индивидуальное средство для противодействия воздушным беспилотникам. Он получил название "Антидроновый пистолет".
Главные тезисы
- "Антидроновый пистолет" разработан и создан в Украине.
- Он имеет компактные размеры и весит не более 1 кг.
Что известно об "Антидроновом пистоле"
О новинке сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Его главное преимущество — установка электромагнитных помех, блокирующих каналы управления и видеосигнала российских дронов.
Кроме того, отмечается, что украинский "Антидроновый пистолет" имеет компактные размеры.
Его вес — чуть больше 1 кг. Также указано, что он изготовлен в монолитном формфакторе.
В Министерстве обороны официально подтвердили, что устройство уже прошло необходимые испытания.
Это означает, что оно в ближайшее время поступит в боевые подразделения.
Стоит отметить, что недавно украинская компания Kvertus представила систему радиоэлектронной борьбы нового поколения. Она получила название Kvertus LTEJ Mirage.
Среди ее главных преимуществ — возможность блокировать сигналы на любой частоте.
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