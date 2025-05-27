Минобороны допустило к использованию "Антидроновый пистолет"

27 мая Министерство обороны официально подтвердило, что кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины индивидуальное средство для противодействия воздушным беспилотникам. Он получил название "Антидроновый пистолет".

Что известно об "Антидроновом пистоле"

О новинке сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

По словам специалистов "Антидроновый пистолет" — индивидуальное устройство радиоэлектронной защиты. Поделиться

Его главное преимущество — установка электромагнитных помех, блокирующих каналы управления и видеосигнала российских дронов.

Кроме того, отмечается, что украинский "Антидроновый пистолет" имеет компактные размеры.

Его вес — чуть больше 1 кг. Также указано, что он изготовлен в монолитном формфакторе.

В Министерстве обороны официально подтвердили, что устройство уже прошло необходимые испытания.

Это означает, что оно в ближайшее время поступит в боевые подразделения.

Стоит отметить, что недавно украинская компания Kvertus представила систему радиоэлектронной борьбы нового поколения. Она получила название Kvertus LTEJ Mirage.

Среди ее главных преимуществ — возможность блокировать сигналы на любой частоте.