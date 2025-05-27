Міноборони допустило до використання "Антидроновий пістоль"
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Технології
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Міноборони допустило до використання "Антидроновий пістоль"

Міноборони України
Антидроновий пістоль
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27 травня Міністерство оборони офіційно підтвердило, що кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України індивідуальний засіб для протидії повітряним безпілотникам. Він отримав назву “Антидроновий пістоль”.

Головні тези:

  • "Антидроновий пістоль" розроблений та створений в Україні.
  • Він має компактні розміри і важить трохи більше 1 кг.

Що відомо про “Антидроновий пістоль”

Про новинку повідомило Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

За словами фахівців “Антидроновий пістоль” – індивідуальний пристрій радіоелектронного захисту.

Його головна перевага - встановлення електромагнітних завад, які блокують канали управління і відеосигналу російських дронів.

Окрім того, наголошується, що український “Антидроновий пістоль” має компактні розміри.

Його вага - трохи більше 1 кг. Також вказано, що він виготовлений у монолітному формфакторі.

У Міністерстві оборони офіційно підтвердили, що пристрій уже пройшов необхідні випробування.

Це означає, що він найближчим часом надійде до бойових підрозділів.

Варто також зазначити, що нещодавно українська компанія Kvertus представила систему радіоелектронної боротьби нового покоління. Вона отримала назву Kvertus LTEJ Mirage.

Серед її головних переваг – можливість блокувати сигнали на будь-якій частоті.

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