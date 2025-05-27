Що відбувається на фронті — звіт Генштабу ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Що відбувається на фронті — звіт Генштабу ЗСУ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 27 травня 2025 року
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Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно завдали ураження по шести районах зосередження особового складу російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1189 день широкомасштабної Росії проти України.
  • 26 травня на фронті відбулося 170 боєзіткнень.

Втрати армії РФ станом на 27 травня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 27.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 982 840 (+990) осіб,

  • танків — 10 860 (+2) од,

  • бойових броньованих машин — 22 642 (+1) од,

  • артилерійських систем — 28 337 (+17) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 37 853 (+222) од,

  • крилатих ракет — 3 265 (+9) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 49 907 (+64) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ворог завдав по позиціях українських воїнів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши дев’ять ракет та 87 авіаударів, скинувши 151 керовану авіаційну бомбу.

Ба більше, росіяни здійснили 4586 обстрілів, зокрема 115 — із реактивних систем залпового вогню, а для здійснення атак використали 3068 дронів-камікадзе.

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