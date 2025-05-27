Понад 100 дронів атакували різні регіони Росії

Протягом ночі 26-27 травня країна-агресорка Росія знаходилася під потужною атакою українських ударних безпілотників. Влада РФ не розкриває їхню точну кількість, однак стверджує, що ППО змогла знищити 99 з них.
Головні тези:
- Деякі російські аеропорти були змушені призупинити роботу через атаку дронів.
- Це призвело до обмежень на приліт та виліт цивільних повітряних бортів.
“Бавовна” в Росії 27 травня — що відомо
Як стверджує Міноборони РФ, у період з 20.00 26 травня до 7.00 27 травня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 99 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу:
▪️ 56 БпЛА — над територією Бєлгородської області,
▪️ 25 БпЛА — над територією Воронезької області,
▪️ сім БпЛА — над територією Володимирської області,
▪️ п'ять БпЛА — над територіями Калузької області,
▪️ чотири БпЛА — над територією Тульської області,
▪️ один БпЛА — над територією Ростовської області,
▪️ один БпЛА — над територією Липецької області.
Окрім того, Росавіація підтвердила, що вночі та на світанку 27 травня деякі російські аеропорти призупиняли роботу на тлі атаки дронів.
Згідно з останніми даними, обмеження на приліт та виліт цивільних повітряних бортів запроваджено в аеропортах Нижнього Новгорода, Саратова та Тамбова.
Про наслідки атаки на РФ поки не повідомляє ні російська, ні українська сторони.
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