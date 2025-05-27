Более 100 дронов атаковали разные регионы России

Ночью 26-27 мая страна-агрессорка Россия находилась под мощной атакой украинских ударных беспилотников. Власти РФ не раскрывают их точное количество, однако утверждают, что ПВО смогла уничтожить 99 из них.
Главные тезисы
- Некоторые российские аэропорты были вынуждены приостановить работу из-за атаки дронов.
- Это привело к ограничению прилета и вылета гражданских воздушных бортов.
"Бавовна" в России 27 мая — что известно
Как утверждает Минобороны РФ, в период с 20.00 26 мая до 7.00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
▪️ 56 БпЛА — над территорией Белгородской области,
▪️ 25 БпЛА — над территорией Воронежской области,
▪️ семь БпЛА — над территорией Владимирской области,
▪️ пять БпЛА — над территориями Калужской области,
▪️ четыре БпЛА — над территорией Тульской области,
▪️ один БпЛА — над территорией Ростовской области,
▪️ один БпЛА — над территорией Липецкой области.
Кроме того, Росавиация подтвердила, что ночью и на рассвете 27 мая некоторые российские аэропорты приостанавливали работу на фоне атаки дронов.
Согласно последним данным, ограничения на прилет и вылет гражданских воздушных бортов введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова.
О последствиях атаки на РФ пока не сообщает ни российская, ни украинская стороны.
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