Более 100 дронов атаковали разные регионы России
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Более 100 дронов атаковали разные регионы России

"Бавовна" в России 27 мая - что известно
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Источник:  online.ua

Ночью 26-27 мая страна-агрессорка Россия находилась под мощной атакой украинских ударных беспилотников. Власти РФ не раскрывают их точное количество, однако утверждают, что ПВО смогла уничтожить 99 из них.

Главные тезисы

  • Некоторые российские аэропорты были вынуждены приостановить работу из-за атаки дронов.
  • Это привело к ограничению прилета и вылета гражданских воздушных бортов.

"Бавовна" в России 27 мая — что известно

Как утверждает Минобороны РФ, в период с 20.00 26 мая до 7.00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

▪️ 56 БпЛА — над территорией Белгородской области,

▪️ 25 БпЛА — над территорией Воронежской области,

▪️ семь БпЛА — над территорией Владимирской области,

▪️ пять БпЛА — над территориями Калужской области,

▪️ четыре БпЛА — над территорией Тульской области,

▪️ один БпЛА — над территорией Ростовской области,

▪️ один БпЛА — над территорией Липецкой области.

Кроме того, Росавиация подтвердила, что ночью и на рассвете 27 мая некоторые российские аэропорты приостанавливали работу на фоне атаки дронов.

Согласно последним данным, ограничения на прилет и вылет гражданских воздушных бортов введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова.

О последствиях атаки на РФ пока не сообщает ни российская, ни украинская стороны.

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