Армія РФ захопила 4 населені пункти на Сумщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ захопила 4 населені пункти на Сумщині

Сумська ОВА
Що насправді відбувається на Сумщині
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Очільник Сумської ОВА Олег Григоров офіційно підтвердив, що наразі російські загарбники змогли встановити контроль над 4 населеними пунктами: Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади.

Головні тези:

  • Мешканці вказаних сіл були давно евакуйовані, тому їхню життю нічого не загрожує.
  • Сили оборони України успішно стримують ворога й роблять все можливе, щоб звільнити захоплені території.

Що насправді відбувається на Сумщині

На сьогодні на території Сумщини під контролем противника знаходяться населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади.

Олег Григоров

Олег Григоров

Глава Сумської ОВА

Фото: deepstate

За його словами, мешканці цих сіл були давно евакуйовані, тому загрози для цивільного населення там немає.

Що також важливо розуміти, російські загарбники не полишають спроб прориву з метою створення так званої "буферної зони".

Бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади.

Попри це, українські захисники тримають ситуацію під контролем, завдаючи армії РФ точних вогневих уражень.

Наші захисники рішуче відбивають атаки противника та не дозволяють йому просуватися вглиб території Сумщини, — наголосив Олег Григоров.

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