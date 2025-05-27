Армия РФ захватила 4 населенных пункта на Сумщине
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ захватила 4 населенных пункта на Сумщине

Сумская ОВА
армия РФ
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Руководитель Сумской ОВА Олег Григоров официально подтвердил, что российские захватчики смогли установить контроль над 4 населенными пунктами: Новенькое, Басовка Юнаковской общины и Веселовка, Журавка Хотинской общины.

Главные тезисы

  • Жители указанных сел были давно эвакуированы, поэтому их жизни ничего не угрожает.
  • Силы обороны Украины успешно сдерживают врага и делают все возможное, чтобы освободить захваченные территории.

Что на самом деле происходит на Сумщине

Сегодня на территории Сумщины под контролем противника находятся населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской общины и Веселовка, Журавка Хотинской общины.

Олег Григоров

Олег Григоров

Глава Сумской ОВА

Фото: deepstate

По его словам, жители этих деревень были давно эвакуированы, поэтому угрозы для гражданского населения там нет.

Что также важно понимать, российские захватчики не оставляют попыток прорыва с целью создания так называемой "буферной зоны".

Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водологи и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской общины, а также в окрестностях Локни Юнаковской общины.

Несмотря на это, украинские защитники держат ситуацию под контролем, нанося армии РФ точных огневых поражений.

Наши защитники решительно отражают атаки противника и не позволяют ему продвигаться вглубь территории Сумщины, подчеркнул Олег Григоров.

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