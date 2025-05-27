Армия РФ захватила 4 населенных пункта на Сумщине

Руководитель Сумской ОВА Олег Григоров официально подтвердил, что российские захватчики смогли установить контроль над 4 населенными пунктами: Новенькое, Басовка Юнаковской общины и Веселовка, Журавка Хотинской общины.

Что на самом деле происходит на Сумщине

Сегодня на территории Сумщины под контролем противника находятся населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской общины и Веселовка, Журавка Хотинской общины. Олег Григоров Глава Сумской ОВА

Фото: deepstate

По его словам, жители этих деревень были давно эвакуированы, поэтому угрозы для гражданского населения там нет.

Что также важно понимать, российские захватчики не оставляют попыток прорыва с целью создания так называемой "буферной зоны".

Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водологи и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской общины, а также в окрестностях Локни Юнаковской общины.

Несмотря на это, украинские защитники держат ситуацию под контролем, нанося армии РФ точных огневых поражений.