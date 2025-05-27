Армия РФ захватила 4 населенных пункта на Сумщине

Руководитель Сумской ОВА Олег Григоров официально подтвердил, что российские захватчики смогли установить контроль над 4 населенными пунктами: Новенькое, Басовка Юнаковской общины и Веселовка, Журавка Хотинской общины.
Главные тезисы
- Жители указанных сел были давно эвакуированы, поэтому их жизни ничего не угрожает.
- Силы обороны Украины успешно сдерживают врага и делают все возможное, чтобы освободить захваченные территории.
Что на самом деле происходит на Сумщине
По его словам, жители этих деревень были давно эвакуированы, поэтому угрозы для гражданского населения там нет.
Что также важно понимать, российские захватчики не оставляют попыток прорыва с целью создания так называемой "буферной зоны".
Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водологи и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской общины, а также в окрестностях Локни Юнаковской общины.
Несмотря на это, украинские защитники держат ситуацию под контролем, нанося армии РФ точных огневых поражений.
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