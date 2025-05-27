Что происходит на фронте — отчет Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно нанесли поражение по шести районам сосредоточения личного состава российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1189-й день широкомасштабной России против Украины.
- 26 мая на фронте произошло 170 боестолкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 27 мая 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 27.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 982 840 (+990) человек,
танков — 10 860 (+2) ед,
боевых бронированных машин — 22 642 (+1) ед,
артиллерийских систем — 28 337 (+17) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 37 853 (+222) ед,
крылатых ракет — 3 265 (+9) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 49 907 (+64) ед.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес по позициям украинских воинов и населенным пунктам один ракетный удар, применив девять ракет и 87 авиаударов, сбросив 151 управляемую авиационную бомбу.
Более того, россияне совершили 4586 обстрелов, в том числе 115 — из реактивных систем залпового огня, а для совершения атак использовали 3068 дронов-камикадзе.
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