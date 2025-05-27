Что происходит на фронте — отчет Генштаба ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Что происходит на фронте — отчет Генштаба ВСУ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 27 мая 2025 года
Read in English
Читати українською

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно нанесли поражение по шести районам сосредоточения личного состава российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1189-й день широкомасштабной России против Украины.
  • 26 мая на фронте произошло 170 боестолкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 27 мая 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 27.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 982 840 (+990) человек,

  • танков — 10 860 (+2) ед,

  • боевых бронированных машин — 22 642 (+1) ед,

  • артиллерийских систем — 28 337 (+17) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 37 853 (+222) ед,

  • крылатых ракет — 3 265 (+9) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 49 907 (+64) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес по позициям украинских воинов и населенным пунктам один ракетный удар, применив девять ракет и 87 авиаударов, сбросив 151 управляемую авиационную бомбу.

Более того, россияне совершили 4586 обстрелов, в том числе 115 — из реактивных систем залпового огня, а для совершения атак использовали 3068 дронов-камикадзе.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ захватила 4 населенных пункта на Сумщине
Сумская ОВА
армия РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вице-канцлер Германии отрицает изменение курса относительно Украины
Клингбайль не подтвердил заявление Мерца
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Более 100 дронов атаковали разные регионы России
"Бавовна" в России 27 мая - что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?