Глава МЗС Туреччини після зустрічі з Путіним вирушить до України
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Глава МЗС Туреччини після зустрічі з Путіним вирушить до України

Путін і Фідан
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Джерело:  Reuters

Як вдалося дізнатися інформаційній агенції Reuters, шеф турецької дипломатії Хакан Фідан наразі перебуває з візитом у Москві, однак наприкінці тижня полетить до Києва. Усе це відбувається в межах мирного процесу з метою завершення війни РФ проти України.

Головні тези:

  • Туреччина дедалі активніше долучається до мирних переговорів.
  • Путін і Фідан обговорили “ініціативи, реалізовані останнім часом для припинення війни між Україною і Росією”.

Що відомо про плани глави МЗС Туреччини

Згідно з даними журналістів, Фідан планує відвідати столицю України найближчими днями для зустрічі з українськими посадовцями.

Його головна мета — обговорення результатів переговорів у Стамбулі 16 травня.

Просто зараз турецький дипломат знаходиться з дводенним візитом у Москві, де він 26 травня зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Окрім того, він провів бесіду з головним переговорником Росії у Стамбулі Володимиром Мединським.

Також запланована зустріч Фідана з його скандальним російським колегою Сергієм Лавровим.

Під час зустрічі Путін і Фідан обговорили "ініціативи, реалізовані останнім часом для припинення війни між Україною і Росією, (та) розвиток подій після переговорів у Стамбулі", повідомило турецьке джерело.

Офіційна Москва стверджує, що головною темою переговорів з Фіданом будуть двосторонні відносини, але також у центрі уваги — питання України.

Згідно з даними інсайдерів, Фідан повторить пропозицію Анкари про готовність відігравати роль "посередника" у переговорах між Україною і РФ

Нещодавно у Кремлі дали зрозуміти, що вважають Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Катар і Оман потенційними місцями для переговорів.

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