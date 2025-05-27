Глава МЗС Туреччини після зустрічі з Путіним вирушить до України

Як вдалося дізнатися інформаційній агенції Reuters, шеф турецької дипломатії Хакан Фідан наразі перебуває з візитом у Москві, однак наприкінці тижня полетить до Києва. Усе це відбувається в межах мирного процесу з метою завершення війни РФ проти України.
Головні тези:
- Туреччина дедалі активніше долучається до мирних переговорів.
- Путін і Фідан обговорили “ініціативи, реалізовані останнім часом для припинення війни між Україною і Росією”.
Що відомо про плани глави МЗС Туреччини
Згідно з даними журналістів, Фідан планує відвідати столицю України найближчими днями для зустрічі з українськими посадовцями.
Його головна мета — обговорення результатів переговорів у Стамбулі 16 травня.
Просто зараз турецький дипломат знаходиться з дводенним візитом у Москві, де він 26 травня зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.
Окрім того, він провів бесіду з головним переговорником Росії у Стамбулі Володимиром Мединським.
Також запланована зустріч Фідана з його скандальним російським колегою Сергієм Лавровим.
Офіційна Москва стверджує, що головною темою переговорів з Фіданом будуть двосторонні відносини, але також у центрі уваги — питання України.
Згідно з даними інсайдерів, Фідан повторить пропозицію Анкари про готовність відігравати роль "посередника" у переговорах між Україною і РФ
Нещодавно у Кремлі дали зрозуміти, що вважають Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Катар і Оман потенційними місцями для переговорів.
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