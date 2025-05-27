Глава МИД Турции после встречи с Путиным отправится в Украину

Как удалось узнать информационному агентству Reuters, шеф турецкой дипломатии Хакан Фидан находится с визитом в Москве, однако в конце недели полетит в Киев. Всё это происходит в рамках мирного процесса с целью завершения войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Турция все активнее вовлекается в мирные переговоры.
- Путин и Фидан обсудили "инициативы, реализуемые в последнее время для прекращения войны между Украиной и Россией".
Что известно о планах главы МИД Турции
Согласно данным журналистов, Фидан планирует посетить столицу Украины в ближайшие дни для встречи с украинскими чиновниками.
Его главная цель — обсуждение результатов переговоров в Стамбуле 16 мая.
Прямо сейчас турецкий дипломат находится с двухдневным визитом в Москве, где он 26 мая встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Кроме того, он провел беседу с главным переговорщиком России в Стамбуле Владимиром Мединским.
Также запланирована встреча Фидана с его скандальным российским коллегой Сергеем Лавровым.
Официальная Москва утверждает, что главной темой переговоров с Фиданом будут двусторонние отношения, но также в центре внимания вопрос Украины.
Согласно данным инсайдеров, Фидан повторит предложение Анкары о готовности играть роль "посредника" в переговорах между Украиной и РФ.
Недавно в Кремле дали понять, что считают Турцию, Соединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар и Оман потенциальными местами для переговоров.
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