Глава МИД Турции после встречи с Путиным отправится в Украину
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Глава МИД Турции после встречи с Путиным отправится в Украину

Что известно о планах главы МИД Турции
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Источник:  Reuters

Как удалось узнать информационному агентству Reuters, шеф турецкой дипломатии Хакан Фидан находится с визитом в Москве, однако в конце недели полетит в Киев. Всё это происходит в рамках мирного процесса с целью завершения войны РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Турция все активнее вовлекается в мирные переговоры.
  • Путин и Фидан обсудили "инициативы, реализуемые в последнее время для прекращения войны между Украиной и Россией".

Что известно о планах главы МИД Турции

Согласно данным журналистов, Фидан планирует посетить столицу Украины в ближайшие дни для встречи с украинскими чиновниками.

Его главная цель — обсуждение результатов переговоров в Стамбуле 16 мая.

Прямо сейчас турецкий дипломат находится с двухдневным визитом в Москве, где он 26 мая встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, он провел беседу с главным переговорщиком России в Стамбуле Владимиром Мединским.

Также запланирована встреча Фидана с его скандальным российским коллегой Сергеем Лавровым.

Во время встречи Путин и Фидан обсудили "инициативы, реализуемые в последнее время для прекращения войны между Украиной и Россией, и развитие событий после переговоров в Стамбуле", сообщил турецкий источник.

Официальная Москва утверждает, что главной темой переговоров с Фиданом будут двусторонние отношения, но также в центре внимания вопрос Украины.

Согласно данным инсайдеров, Фидан повторит предложение Анкары о готовности играть роль "посредника" в переговорах между Украиной и РФ.

Недавно в Кремле дали понять, что считают Турцию, Соединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар и Оман потенциальными местами для переговоров.

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