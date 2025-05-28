Предоставление Украине Taurus. Давление на Мерца существенно усилилось
Категория
Мир
Дата публикации

Предоставление Украине Taurus. Давление на Мерца существенно усилилось

Мерц
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Источник:  NTV

Как удалось узнать журналистам, представители руководящего блока ХДС/ХСС все чаще требуют от нового канцлера Германии Фридриха Мерца немедленно передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Главные тезисы

  • Влиятельные германские политики требуют от канцлера конкретных слов.
  • Их раздражает, что пока Мерцы ограничиваются громкими, однако пустыми обещаниями.

Мерца все активнее подталкивают к предоставлению Украине Taurus

С заявлением по этому поводу выступил спикер ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер.

По его убеждению, в конце концов "пора начать обучение украинцев на системах Taurus и поставить их".

Представитель ХДС напоминает Мерцу о том, что именно немецкие дальнобойные ракет могут облегчить ситуацию и таким образом защитить гражданское население в Украине.

Он также подчеркнул, что поставки систем должны происходить в большом количестве.

Это предложение поддерживает еще один представитель ХДС Томас Ревекамп — глава комитета Бундестага по обороне.

По его словам, Фридрих Мерц, отвергнув ограничение на дальность полета, "устранил один аргумент, мешавший поставкам Taurus.

Политик Партии зеленых Антон Гофрайтер также призвал канцлера ФРГ немедленно принять положительное решение в этом вопросе:

Заявление Мерца — не более чем дымовая завеса, если он не поставит крылатые ракеты Taurus, — подчеркнул он.

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