Зеленский отреагировал на возможный выход Трампа из мирных переговоров

Президент США Дональд Трамп много раз давал понять, что готов выйти из мирного процесса по завершению войны РФ против Украины, если стороны не договорятся о прекращении огня. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он бы не хотел, чтобы это произошло.

Зеленский прокомментировал развитие мирного процесса

По убеждению главы государства, Дональд Трампа и его команда ни в коем случае не поддержат выход Украины с контролируемых ею территорий.

Владимир Зеленский подчеркнул, что требования и ультиматумы со стороны Кремля не изменят позицию Киева по этому поводу.

Неважно, что записано в ультиматумах, если мы говорим не просто о какой-то бумажке, а о том, что может привести к первому шагу, прекращению огня. Я думаю, что и на высшем уровне США сегодня не будут поддерживать, чтобы Украина выходила из тех территорий, где Украина находится. Владимир Зеленский Президент Украины

Он также подчеркнул, что не хочет, чтобы Соединенные Штаты выходили из мирных переговоров.

Как напомнил глава государства, Белый дом реализует крайне важные дипломатические и санкционные задачи.

Кроме того, как известно, были возобновлены поставки оружия и поддержка разведданными.