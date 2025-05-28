Когда Россия почувствует последствия санкций — Зеленский назвал год

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, уже в июне 2026 года страна-агрессорка Россия по-настоящему ощутит последствия санкционного давления со стороны Запада. Президент также добавил, что Киев подсчитал, каким будет дефицит бюджета врага.
Главные тезисы
- По мнению президента Украины, российская экономика будет постепенно ослабевать.
- Самый главный вызов – это растущий военно-промышленный комплекс РФ.
Зеленский спрогнозировал дальнейшее развитие событий
Глава государства надеется, что к июню 2026 года война уже закончится.
Несмотря на это, россияне даже тогда будут ощущать последствия санкционного давления на свою экономику.
Глава государства откровенно признается, что пока сложно понять, сколько всего в тени и сколько у врага ресурсов.
Он также озвучил прогноз, что экономика РФ не сможет расти в 2026 году и будет уменьшаться постоянно.
Владимир Зеленский не скрывает, что ключевой вызов для Украины — это растущий военно-промышленный комплекс с компонентами, которые идут из Китая, из Тайваня, из Штатов и некоторых немногих компаний Европы.
Что важно понимать, около 30 наиболее мощных предприятий ВПК России имеют соответствующие контракты с компаниями из этих стран.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-