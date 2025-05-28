Когда Россия почувствует последствия санкций — Зеленский назвал год
Категория
Экономика
Дата публикации

Когда Россия почувствует последствия санкций — Зеленский назвал год

Зеленский
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Источник:  Интерфакс-Украина

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, уже в июне 2026 года страна-агрессорка Россия по-настоящему ощутит последствия санкционного давления со стороны Запада. Президент также добавил, что Киев подсчитал, каким будет дефицит бюджета врага.

Главные тезисы

  • По мнению президента Украины, российская экономика будет постепенно ослабевать.
  • Самый главный вызов – это растущий военно-промышленный комплекс РФ.

Зеленский спрогнозировал дальнейшее развитие событий

Глава государства надеется, что к июню 2026 года война уже закончится.

Несмотря на это, россияне даже тогда будут ощущать последствия санкционного давления на свою экономику.

Уже от принятых санкций. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это чувствовать сильно… Мы понимаем, каким будет дефицит бюджета. Может, он не катастрофичен для их экономики, потому что она в большинстве своем теневая.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства откровенно признается, что пока сложно понять, сколько всего в тени и сколько у врага ресурсов.

Он также озвучил прогноз, что экономика РФ не сможет расти в 2026 году и будет уменьшаться постоянно.

Владимир Зеленский не скрывает, что ключевой вызов для Украины — это растущий военно-промышленный комплекс с компонентами, которые идут из Китая, из Тайваня, из Штатов и некоторых немногих компаний Европы.

Что важно понимать, около 30 наиболее мощных предприятий ВПК России имеют соответствующие контракты с компаниями из этих стран.

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