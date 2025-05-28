Путин накапливает более 50 тысяч солдат на Сумском направлении

Как сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, последние действия России на поле боя и вне его указывают на то, что диктатор Владимир Путин не хочет завершать войну. Так, захватчики активно накапливают более 50 тысяч военных на Сумском направлении.
Главные тезисы
- Самые большие силы армии РФ находятся на Курском направлении.
- Там они готовятся к наступательным действиям на Сумскую область.
Как развивается ситуация на Сумском направлении
По словам главы государства, российские оккупанты активно проводят диверсионные операции в Сумской области, однако украинские воины успешно сдерживают врага.
Также указано, что самые сильные солдаты РФ находятся на Курском направлении.
Они не только пытаются вытолкать бойцов ВСУ из Курщины, но также готовят там наступательные действия на Сумщину.
По убеждению главы государства, Россия будет делать все возможное, чтобы пересечь административную границу Днепропетровской области и захватить Покровск на Донетчине.
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