Путин накапливает более 50 тысяч солдат на Сумском направлении

Как сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, последние действия России на поле боя и вне его указывают на то, что диктатор Владимир Путин не хочет завершать войну. Так, захватчики активно накапливают более 50 тысяч военных на Сумском направлении.

Как развивается ситуация на Сумском направлении

Сейчас на Сумском направлении они накапливают войска. Более 50 тысяч. Мы понимаем. Но у нас есть успехи. Сегодня (27 мая — ред.) взяли, например, 8 пленных в районе Теткино (поселок в Курской области РФ — ред.). Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, российские оккупанты активно проводят диверсионные операции в Сумской области, однако украинские воины успешно сдерживают врага.

Также указано, что самые сильные солдаты РФ находятся на Курском направлении.

Они не только пытаются вытолкать бойцов ВСУ из Курщины, но также готовят там наступательные действия на Сумщину.

Для строительства этой буферной зоны, которую они так называют, 10 км вглубь Украины. Я думаю, что они понимают, что им не хватает этих возможностей, — добавил Владимир Зеленский. Поделиться

По убеждению главы государства, Россия будет делать все возможное, чтобы пересечь административную границу Днепропетровской области и захватить Покровск на Донетчине.