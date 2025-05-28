Путін накопичує понад 50 тисяч солдатів на Сумському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

Путін накопичує понад 50 тисяч солдатів на Сумському напрямку

армія РФ
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Як повідомив український лідер Володимир Зеленський, останні дії Росії на полі бою та поза його межами вказують на те, що диктатор Володимир Путін не хоче зупинити війну. Так, загарбники активно накопичують понад 50 тисяч військових на Сумському напрямку.

Головні тези:

  • Найбільші сили армії РФ розташовані на Курському напрямку.
  • Саме там вони готуються до наступальних дій на Сумську область.

Як розвивається ситуація на Сумському напрямку

Зараз на Сумському напрямку вони накопичують війська. Більше 50 тисяч. Ми розуміємо. Але у нас там є успіхи. Сьогодні (27-го травня — ред.) взяли, наприклад, 8 полонених в районі Тьоткіно (селище в Курській області РФ — ред.).

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, російські окупанти активно проводять диверсійні операції в Сумській області, однак українські воїни успішно стримують ворога.

Також вказано, що найбільші та найсильніші солдати РФ наразі розташовані на Курському напрямку.

Вони не лише намагаються виштовхати бійців ЗСУ з Курщини, а й також готують там наступальні дії на Сумщину.

Для будівництва цієї буферної зони, яку вони так називають, в 10 кілометрів вглиб України. Я думаю, що вони розуміють, що їм не вистачає цих можливостей, — додав Володимир Зеленський.

На переконання глави держави, що Росія буде робити все можливе, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпропетровської області і захопити Покровськ, що на Донеччині.

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