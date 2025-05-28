Путін накопичує понад 50 тисяч солдатів на Сумському напрямку

Як повідомив український лідер Володимир Зеленський, останні дії Росії на полі бою та поза його межами вказують на те, що диктатор Володимир Путін не хоче зупинити війну. Так, загарбники активно накопичують понад 50 тисяч військових на Сумському напрямку.
Головні тези:
- Найбільші сили армії РФ розташовані на Курському напрямку.
- Саме там вони готуються до наступальних дій на Сумську область.
Як розвивається ситуація на Сумському напрямку
За словами глави держави, російські окупанти активно проводять диверсійні операції в Сумській області, однак українські воїни успішно стримують ворога.
Також вказано, що найбільші та найсильніші солдати РФ наразі розташовані на Курському напрямку.
Вони не лише намагаються виштовхати бійців ЗСУ з Курщини, а й також готують там наступальні дії на Сумщину.
На переконання глави держави, що Росія буде робити все можливе, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпропетровської області і захопити Покровськ, що на Донеччині.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-