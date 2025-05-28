Воїни ГУР знищили й уразили близько 600 підземних укриттів росіян — відео

Головне управління розвідки України показало ексклюзивні кадри боїв та успішних операцій бійців “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО з Куп’янського напрямку фронту.

“Спецпідрозділ Тимура” показав результати своєї роботи

Як зазначають українські розвідники, за період весняної операції, яка мала на меті зірвати план армії РФ переправитися через Оскіл та розширити плацдарм на правому березі річки, спецпризначенці воєнної розвідки знищили та уразили:

близько 600 ворожих підземних укриттів,

9 польових складів БК,

8 переправ.

Воїни ГУР також встигли успішно знищити 49 гаубиць і гармат, 17 автомобілів і мотоциклів, 3 човни, 2 артилерійські установки та 2 танки.

Ба більше, ворог зазнав шалених втрат на цій ділянці фронту: 439 вбитими та пораненими. 6 солдатів РФ здалися в полон.

На відео ви можете побачити ключові епізоди бойової місії “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України:

повітряний десант, штурм і зачистку ворожих позицій;

“вогненні” кадри від артилеристів та мінометників;

віртуозну ліквідація окупантів від майстрів FPV;

епізоди диверсій в тилу ворога: засідка, знищення, поповнення обмінного фонду;

роботу водіїв та бойових медиків у “червоній зоні”.