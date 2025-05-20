У Каннах представили тизер фільму "ГУР: Код "Сікора" — відео

Головне управління розвідки України повідомляє, що у Каннах представили тизер фільму, заснованого на реальній спецоперації української розвідки. Він отримав символічну назву “ГУР: Код ”Сікора".
Головні тези:
- Фільм базується на реальних подіях: йдеться про одну з найбільш резонансних операцій ГУР.
- Режисером та головним актором стрічки є Ахтем Сеітаблаєв.
Що відомо про фільм “ГУР: Код ”Сікора"
Варто зазначити, що презентація першого тизера шпигунської драми відбулася у межах кіномаркету Marché du Film 78-го Каннського кінофестивалю .
Головне управління розвідки України звертає увагу на те, що стрічка заснована на реальних подіях, що були основою однієї з найбільш резонансних операцій ГУР МО.
Режисером фільму став Ахтем Сеітаблаєв. Ба більше, йому ж дісталася головна роль — офіцера воєнної розвідки, чия особиста історія тісно переплітається з масштабною спецоперацією.
ГУР звертає увагу на те, що прем’єра фільму на великих екранах відбудеться уже в 2026 році.
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