У Каннах представили тизер фільму "ГУР: Код "Сікора" — відео

Головне управління розвідки України повідомляє, що у Каннах представили тизер фільму, заснованого на реальній спецоперації української розвідки. Він отримав символічну назву “ГУР: Код ”Сікора".

Що відомо про фільм “ГУР: Код ”Сікора"

Варто зазначити, що презентація першого тизера шпигунської драми відбулася у межах кіномаркету Marché du Film 78-го Каннського кінофестивалю .

Головне управління розвідки України звертає увагу на те, що стрічка заснована на реальних подіях, що були основою однієї з найбільш резонансних операцій ГУР МО.

Режисером фільму став Ахтем Сеітаблаєв. Ба більше, йому ж дісталася головна роль — офіцера воєнної розвідки, чия особиста історія тісно переплітається з масштабною спецоперацією.

Це історія сім’янина, офіцера спецслужби, особисте життя якого зруйнувала війна… Друзі допоможуть йому повернутися в стрій. Командир і молодша колега — розробити одну з найуспішніших операцій в історії спецслужб… і помститися ворогу, — пояснив сам Ахтем Сеітаблаєв. Поширити

ГУР звертає увагу на те, що прем’єра фільму на великих екранах відбудеться уже в 2026 році.