Найкращі фільми травня — огляди та трейлери
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Найкращі фільми травня — огляди та трейлери

Найкращі фільми травня — огляди та трейлери
Джерело:  online.ua

Протягом останнього місяця весни українці матимуть змогу насолодитися багатьма цікавими кіноновинками. Редакція Online.UA обрала 3 найкращих фільмів, які точно не залишуть вас байдужими.

Головні тези:

  • Фільм "Клоун Френдо" високо оцінили критики на Rotten Tomatoes.
  • Дізнайтеся більше про життя та феномен Параджанова.
  • Стрічка "Викрадений" розповість шокуючу історію викрадення Ватиканом єврейського хлопчика.

Клоун Френдо

Варто звернути увагу на те, що оцінка фільму на IMDb становить 6,4 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 94% схвалення від критиків.

Цей горор розповідає історію родини Мейбруків, яка переїздить до невеличкого та спокійного американського містечка Кетл-Спрінгз.

Саме там головні герої стикаються з жахаючими секретами — насамперед йдеться про дивного та осатанілого Клоуна на ім'я Френдо — символ популярного колись кукурудзяного сиропу.

Одного темного вечора, після щорічного святкування на честь Френдо, у місті починаються жорстокі вбивства підлітків — Клоун вийшов на полювання і від нього не втекти.

Сентиментальна подорож до планети Параджанова

Унікальна можливість дізнатися більше про культового кінорежисера та геніального митця ("Тіні забутих предків", "Колір граната"), який зробив дуже багато для культурного розвитку українського народу.

Глядач побачить багато архівних матеріалів, яка поєднуються із сюрреалістичними ляльковими сценами, що плавно стирають межі між уявою та реальністю.

Що важливо розуміти, наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,4 з 10 балів.

Викрадений

У центрі сюжету — шокуюча історія, створена на основі реальних подій.

Йдеться про викрадення Ватиканом єврейського хлопчика, що вразила всю Європу та стала каталізатором падіння Папської держави.

Відправна точка сюжету — 1858 рік. По всій Європі віє вітер свободи, однак у Болоньї досі діє королівська влада Папи. У єврейському кварталі міста стається нечувана подія: в будинок одного подружжя вдираються папські солдати.

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