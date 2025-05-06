Найкращі фільми травня — огляди та трейлери

Протягом останнього місяця весни українці матимуть змогу насолодитися багатьма цікавими кіноновинками. Редакція Online.UA обрала 3 найкращих фільмів, які точно не залишуть вас байдужими.

Клоун Френдо

Варто звернути увагу на те, що оцінка фільму на IMDb становить 6,4 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 94% схвалення від критиків.

Цей горор розповідає історію родини Мейбруків, яка переїздить до невеличкого та спокійного американського містечка Кетл-Спрінгз.

Саме там головні герої стикаються з жахаючими секретами — насамперед йдеться про дивного та осатанілого Клоуна на ім'я Френдо — символ популярного колись кукурудзяного сиропу.

Одного темного вечора, після щорічного святкування на честь Френдо, у місті починаються жорстокі вбивства підлітків — Клоун вийшов на полювання і від нього не втекти. Поширити

Сентиментальна подорож до планети Параджанова

Унікальна можливість дізнатися більше про культового кінорежисера та геніального митця ("Тіні забутих предків", "Колір граната"), який зробив дуже багато для культурного розвитку українського народу.

Глядач побачить багато архівних матеріалів, яка поєднуються із сюрреалістичними ляльковими сценами, що плавно стирають межі між уявою та реальністю.

Що важливо розуміти, наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,4 з 10 балів.

Викрадений

У центрі сюжету — шокуюча історія, створена на основі реальних подій.

Йдеться про викрадення Ватиканом єврейського хлопчика, що вразила всю Європу та стала каталізатором падіння Папської держави.