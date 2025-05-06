Лучшие фильмы мая — обзоры и трейлеры

В последний месяц весны украинцы смогут насладиться многими интересными киноновинками. Редакция Online.UA выбрала 3 лучших фильма, которые точно не оставят вас равнодушными.

Клоун Френдо

Следует обратить внимание на то, что оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 94% одобрения от критиков.

Этот хоррор рассказывает историю семьи Мейбруков, которая переезжает в небольшой и спокойный американский городок Кэтл-Спрингс.

Именно там главные герои сталкиваются с ужасающими секретами — прежде всего речь идет о странном и осатаневшем Клоуне по имени Френдо — символе популярного когда-то кукурузного сиропа.

В один из темных вечеров, после ежегодного празднования в честь Френдо, в городе начинаются жестокие убийства подростков — Клоун вышел на охоту и от него не уйти. Поделиться

Сентиментальное путешествие на планету Параджанова

Уникальная возможность узнать больше о культовом кинорежиссере ("Тени забытых предков", "Цвет граната"), который сделал очень многое для культурного развития украинского народа.

Зритель увидит много архивных материалов, сочетающихся с сюрреалистическими кукольными сценами, плавно стирающими границы между воображением и реальностью.

Что важно понимать, сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов.

Похищенный

В центре сюжета — шокирующая история, созданная на основе реальных событий.

Речь идет о похищении Ватиканом еврейского мальчика, которая поразила всю Европу и стала катализатором падения Папского государства.