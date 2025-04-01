Режиссер Сэм Мендес анонсировал сразу 4 фильма о The Beatles
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Культура
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Режиссер Сэм Мендес анонсировал сразу 4 фильма о The Beatles

О The Beatles снимут сразу 4 фильма
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Источник:  Variety

По словам британского кинорежиссера Сэма Мендеса, он снимает четыре фильма о легендарной группе The Beatles, которые уже получили название "The Beatles - A Four-Film Cinematic Event".

Главные тезисы

  • В киноленте сыграют Пол Мескаль, Джозеф Квинн, Барри Киоган и Гаррис Дикинсон.
  • Насладиться фильмами можно будет весной 2028 года.

О The Beatles снимут сразу 4 фильма

Согласно последним данным, на большие экраны фильмы выйдут уже через 3 года.

Сэм Мендес уже объявил актерский состав картин. По его словам, Пол Мескаль воплотит Пола Маккартни, Джозеф Квинн сыграет Джорджа Харрисона, Барри Киоган превратится в Ринго Старра, а Гаррис Дикинсон — в Джона Леннона.

Режиссер откровенно признался журналистам, что много лет мечтал показать на больших экранах Ливерпульскую Четверку.

На этом фоне Сэм Мендес озвучил прогноз, что от его многосерийного биографического фильма нельзя будет оторваться.

В нем будет показан путь группы из Ливерпуля в центр мировой культуры.

Что важно понимать, эта лента станет первым художественным фильмом, которому были предоставлены права на использование хитов The Beatles, в частности, "Strawberry Fields", "Let It Be", "I Am the Walrus", "Yellow Submarine" и других.

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