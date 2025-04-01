Режиссер Сэм Мендес анонсировал сразу 4 фильма о The Beatles

По словам британского кинорежиссера Сэма Мендеса, он снимает четыре фильма о легендарной группе The Beatles, которые уже получили название "The Beatles - A Four-Film Cinematic Event".

О The Beatles снимут сразу 4 фильма

Согласно последним данным, на большие экраны фильмы выйдут уже через 3 года.

Сэм Мендес уже объявил актерский состав картин. По его словам, Пол Мескаль воплотит Пола Маккартни, Джозеф Квинн сыграет Джорджа Харрисона, Барри Киоган превратится в Ринго Старра, а Гаррис Дикинсон — в Джона Леннона.

Режиссер откровенно признался журналистам, что много лет мечтал показать на больших экранах Ливерпульскую Четверку.

На этом фоне Сэм Мендес озвучил прогноз, что от его многосерийного биографического фильма нельзя будет оторваться.

В нем будет показан путь группы из Ливерпуля в центр мировой культуры.