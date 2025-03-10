Евровидение-2025. Группа Ziferblat представила конкурсную версию песни Bird of Pray — відео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Евровидение-2025. Группа Ziferblat представила конкурсную версию песни Bird of Pray — відео

Ziferblat
Читати українською
Источник:  Суспільне. Культура

Группа Ziferblat, которая будет представлять Украину на Евровидении-2025 в Базеле, презентовала новую версию песни Bird of Pray. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале конкурса.

Главные тезисы

  • Группа Ziferblat представила обновленную версию песни Bird of Pray для выступления на Евровидении-2025 в Базеле.
  • Саундпродюсер Антон Чилиби присоединился к созданию новой версии песни группы Ziferblat для конкурса.

Группа Ziferblat представила новую версию песни Bird of Pray для Евровидения

К созданию обновленной версии присоединился саундпродюсер Антон Чилиби, работавший над треком Teresa & Maria для Alyona Alyona и Jerry Heil, а также Stefania для Kalush Orchestra.

Сами музыканты называют внесенные изменения в песню после победы в национальном отборе "косметическим ремонтом".

По их словам, в припеве облегчили вокальные партии, однако добавили более оркестровое звучание, что создало кинематографический размах. Также загадочные паузы в начале сохраняют интригу, не раскрывая всю суть композиции с первых секунд, и завораживают аудиторию.

Мы сознательно искали человека, уже имеющего опыт создания песен именно для «Евровидения». Этот «косметический ремонт» позволил нам интегрировать элементы, которые, надеемся, будут резонировать с еврофанским сообществом.

Сейчас группа активно готовится к Евровидению-2025. На днях участники провели одну из первых масштабных репетиций номера, отрывком которой поделились в соцсетях.

Напомним, что 69-й Песенный конкурс "Евровидение" состоится в швейцарском городе Базель в 2025 году, поскольку в Швеции победили Nemo с песней The Code.

Гранд-финал конкурса запланирован на субботу, 17 мая, а полуфиналы — на 13 и 15 мая. Событие пройдет на арене St. Jakobshalle.

В конкурсе примут участие 38 стран, из которых 32 будут соревноваться в полуфиналах. В финал попадут около 20 победителей полуфиналов. Кроме того, в финал автоматически попадут представители стран "Большой пятерки" (Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания), а также победительница предыдущего года — Швейцария.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Евровидение-2025. В Украине определили победителя Нацотбора
Евровидение 2025
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Евровидение-2025. Как украинские звезды оценили Нацотбор
Украинские звезды поделились своими впечатлениями после Нацотбора
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Евровидение-2025. Тина Кароль оценила шансы Украины на победу
Кароль

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?