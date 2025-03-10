Евровидение-2025. Группа Ziferblat представила конкурсную версию песни Bird of Pray — відео

Группа Ziferblat, которая будет представлять Украину на Евровидении-2025 в Базеле, презентовала новую версию песни Bird of Pray. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале конкурса.
Главные тезисы
- Группа Ziferblat представила обновленную версию песни Bird of Pray для выступления на Евровидении-2025 в Базеле.
- Саундпродюсер Антон Чилиби присоединился к созданию новой версии песни группы Ziferblat для конкурса.
Группа Ziferblat представила новую версию песни Bird of Pray для Евровидения
К созданию обновленной версии присоединился саундпродюсер Антон Чилиби, работавший над треком Teresa & Maria для Alyona Alyona и Jerry Heil, а также Stefania для Kalush Orchestra.
Сами музыканты называют внесенные изменения в песню после победы в национальном отборе "косметическим ремонтом".
По их словам, в припеве облегчили вокальные партии, однако добавили более оркестровое звучание, что создало кинематографический размах. Также загадочные паузы в начале сохраняют интригу, не раскрывая всю суть композиции с первых секунд, и завораживают аудиторию.
Сейчас группа активно готовится к Евровидению-2025. На днях участники провели одну из первых масштабных репетиций номера, отрывком которой поделились в соцсетях.
Напомним, что 69-й Песенный конкурс "Евровидение" состоится в швейцарском городе Базель в 2025 году, поскольку в Швеции победили Nemo с песней The Code.
Гранд-финал конкурса запланирован на субботу, 17 мая, а полуфиналы — на 13 и 15 мая. Событие пройдет на арене St. Jakobshalle.
В конкурсе примут участие 38 стран, из которых 32 будут соревноваться в полуфиналах. В финал попадут около 20 победителей полуфиналов. Кроме того, в финал автоматически попадут представители стран "Большой пятерки" (Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания), а также победительница предыдущего года — Швейцария.
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