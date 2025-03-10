Евровидение-2025. Группа Ziferblat представила конкурсную версию песни Bird of Pray — відео

Группа Ziferblat, которая будет представлять Украину на Евровидении-2025 в Базеле, презентовала новую версию песни Bird of Pray. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале конкурса.

Группа Ziferblat представила новую версию песни Bird of Pray для Евровидения

К созданию обновленной версии присоединился саундпродюсер Антон Чилиби, работавший над треком Teresa & Maria для Alyona Alyona и Jerry Heil, а также Stefania для Kalush Orchestra.

Сами музыканты называют внесенные изменения в песню после победы в национальном отборе "косметическим ремонтом".

По их словам, в припеве облегчили вокальные партии, однако добавили более оркестровое звучание, что создало кинематографический размах. Также загадочные паузы в начале сохраняют интригу, не раскрывая всю суть композиции с первых секунд, и завораживают аудиторию.

Мы сознательно искали человека, уже имеющего опыт создания песен именно для «Евровидения». Этот «косметический ремонт» позволил нам интегрировать элементы, которые, надеемся, будут резонировать с еврофанским сообществом. Поделиться

Сейчас группа активно готовится к Евровидению-2025. На днях участники провели одну из первых масштабных репетиций номера, отрывком которой поделились в соцсетях.

Напомним, что 69-й Песенный конкурс "Евровидение" состоится в швейцарском городе Базель в 2025 году, поскольку в Швеции победили Nemo с песней The Code.

Гранд-финал конкурса запланирован на субботу, 17 мая, а полуфиналы — на 13 и 15 мая. Событие пройдет на арене St. Jakobshalle.