Евровидение-2025. Тина Кароль оценила шансы Украины на победу

Украинская певица и музыкальная продюсер нынешнего Нацотбора на "Евровидение" Тина Кароль откровенно призналась, что группе Ziferblat, которая представит нашу страну на международном песенном конкурсе, еще есть над чем работать.
Главные тезисы
- Тина Кароль считает, что группе Ziferblat еще предстоит поработать над своим номером для “Евровидения-2025”.
- Украинская певица подчеркнула, что победу на песенном конкурсе трудно спрогнозировать, поскольку зрительские настроения постоянно меняются.
У группы Ziferblat есть слабое место
Украинская артистка предупредила, что финал "Евровидения" крайне сложно предугадать.
Возможно, именно поэтому она пока не прогнозирует победу группы Ziferblat.
По словам Тины Кароль, "Евровидение" — это иногда цирковое выступление, а порой — геополитический вопрос.
Что касается песни Ziferblat Bird of Pray, то она точно запомнится зрителям. Тем не менее, Тина Кароль советует участникам группы поработать над номером.
"Евровидение" — это о перформансе… Песня будет слушаться фанами "Евровидения" безусловно. Но не факт, что перформанс будет убедителен, — предупредила звезда в эфире "Нашего радио".
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