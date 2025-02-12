Евровидение-2025. Тина Кароль оценила шансы Украины на победу

Украинская певица и музыкальная продюсер нынешнего Нацотбора на "Евровидение" Тина Кароль откровенно призналась, что группе Ziferblat, которая представит нашу страну на международном песенном конкурсе, еще есть над чем работать.

У группы Ziferblat есть слабое место

Украинская артистка предупредила, что финал "Евровидения" крайне сложно предугадать.

Возможно, именно поэтому она пока не прогнозирует победу группы Ziferblat.

По словам Тины Кароль, "Евровидение" — это иногда цирковое выступление, а порой — геополитический вопрос.

Можно говорить, что этого нет, конечно, но это не так. Поэтому я хотела, чтобы мир захотел поддержать Украину, это первое. Второе — поддержать Украину экономически. И чтобы этот конкурс приехал к нам в рамках даже такой миссии восстановления государства во всех смыслах: и туристических, и так далее. Но для этого нужно завершить войну. Тина Король Украинская певица

Что касается песни Ziferblat Bird of Pray, то она точно запомнится зрителям. Тем не менее, Тина Кароль советует участникам группы поработать над номером.

"Евровидение" — это о перформансе… Песня будет слушаться фанами "Евровидения" безусловно. Но не факт, что перформанс будет убедителен, — предупредила звезда в эфире "Нашего радио".