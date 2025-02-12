Евровидение-2025. Тина Кароль оценила шансы Украины на победу
Категория
Культура
Дата публикации

Евровидение-2025. Тина Кароль оценила шансы Украины на победу

Кароль
Читати українською
Источник:  online.ua

Украинская певица и музыкальная продюсер нынешнего Нацотбора на "Евровидение" Тина Кароль откровенно призналась, что группе Ziferblat, которая представит нашу страну на международном песенном конкурсе, еще есть над чем работать.

Главные тезисы

  • Тина Кароль считает, что группе Ziferblat еще предстоит поработать над своим номером для “Евровидения-2025”.
  • Украинская певица подчеркнула, что победу на песенном конкурсе трудно спрогнозировать, поскольку зрительские настроения постоянно меняются.

У группы Ziferblat есть слабое место

Украинская артистка предупредила, что финал "Евровидения" крайне сложно предугадать.

Возможно, именно поэтому она пока не прогнозирует победу группы Ziferblat.

По словам Тины Кароль, "Евровидение" — это иногда цирковое выступление, а порой — геополитический вопрос.

Можно говорить, что этого нет, конечно, но это не так. Поэтому я хотела, чтобы мир захотел поддержать Украину, это первое. Второе — поддержать Украину экономически. И чтобы этот конкурс приехал к нам в рамках даже такой миссии восстановления государства во всех смыслах: и туристических, и так далее. Но для этого нужно завершить войну.

Тина Король

Тина Король

Украинская певица

Что касается песни Ziferblat Bird of Pray, то она точно запомнится зрителям. Тем не менее, Тина Кароль советует участникам группы поработать над номером.

"Евровидение" — это о перформансе… Песня будет слушаться фанами "Евровидения" безусловно. Но не факт, что перформанс будет убедителен, — предупредила звезда в эфире "Нашего радио".

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Тина Кароль впервые отреагировала на громкие упреки Леры Мандзюк
Кароль
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Магическая химия. Журналистка намекнула на тайный роман Тины Кароль
Кароль
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Евровидение-2025. Как украинские звезды оценили Нацотбор
Украинские звезды поделились своими впечатлениями после Нацотбора

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?