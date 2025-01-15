Магическая химия. Журналистка намекнула на тайный роман Тины Кароль

Журналистка и ведущая Наталья Тур намекнула на то, что между украинскими артистами Тиной Кароль и Андреем Хливнюком мог быть роман, который звезды не афишировали.
Главные тезисы
- Намек на тайный роман между Тиной Кароль и Андреем Хливнюком поразил сеть.
- Певица не разглашает детали своей личной жизни.
- Блогер раскрыл информацию о новом поклоннике Тине Кароль - бизнесмене Юрии Арошидзе, который активно помогает украинским защитникам.
Тина Кароль и Андрей Хливнюк — что известно
По мнению Натальи Тур, многие мужчины мечтают завоевать сердце известной певицы.
Несмотря на это, звезда ни разу официально не подтверждала отношения с кем-либо после трагической смерти своего мужа.
Что важно понимать, Тина Кароль была официально замужем лишь один раз — ее избранником был Евгений Огир. Он умер от рака желудка.
С тех пор певица самостоятельно воспитывает сына Вениамина, который сейчас обучается в Великобритании.
Блогер раскрыл нового поклонника Тины Кароль
Несмотря на то, что поп-дива не делится деталями своей личной жизни, сетью регулярно распространяется много слухов о ее поклонниках.
Недавно блогер-сплетник Богдана Беспалова заявил, что в этот раз речь идет не просто о ухаживании, но и о серьезных отношениях.
По словам его инсайдеров, Тина Кароль якобы встречается с 30-летним бизнесменом Юрием Арошидзе.
Юрий Арошидзе управляет американской компанией, помогающей травмированным украинским защитникам бесплатно получать протезы.
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