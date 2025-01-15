Магическая химия. Журналистка намекнула на тайный роман Тины Кароль

Журналистка и ведущая Наталья Тур намекнула на то, что между украинскими артистами Тиной Кароль и Андреем Хливнюком мог быть роман, который звезды не афишировали.

Тина Кароль и Андрей Хливнюк — что известно

По мнению Натальи Тур, многие мужчины мечтают завоевать сердце известной певицы.

Несмотря на это, звезда ни разу официально не подтверждала отношения с кем-либо после трагической смерти своего мужа.

Трудно даже представить, какое количество мужчин мечтает быть рядом с красавицей Тиной Кароль. Пожалуй, поклонники делают смелые шаги, чтобы покорить сердце, на первый взгляд, Снежной королевы. Невозможно было не заметить магическую химию между Тиной и Хливнюком. Они создали общую песню. Но смогли ли остановиться только на творчестве? Это остается загадкой, — намекнула на роман звезд журналистка. Поделиться

Что важно понимать, Тина Кароль была официально замужем лишь один раз — ее избранником был Евгений Огир. Он умер от рака желудка.

С тех пор певица самостоятельно воспитывает сына Вениамина, который сейчас обучается в Великобритании.

Блогер раскрыл нового поклонника Тины Кароль

Несмотря на то, что поп-дива не делится деталями своей личной жизни, сетью регулярно распространяется много слухов о ее поклонниках.

Недавно блогер-сплетник Богдана Беспалова заявил, что в этот раз речь идет не просто о ухаживании, но и о серьезных отношениях.

По словам его инсайдеров, Тина Кароль якобы встречается с 30-летним бизнесменом Юрием Арошидзе.

Фото: скриншот

Юрий Арошидзе управляет американской компанией, помогающей травмированным украинским защитникам бесплатно получать протезы.