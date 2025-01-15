Магічна хімія. Журналістка натякнули на таємний роман Тіни Кароль

Журналістка і ведуча Наталя Тур натякнула на те, що між українськими артистами Тіною Кароль та Андрієм Хливнюком міг бути роман, який зірки не афішували.
Головні тези:
- Натяк на таємний роман між Тіною Кароль та Андрієм Хливнюком вразив мережу.
- Співачка не розголошує деталі свого особистого життя.
- Блогер розкрив інформацію про нового залицяльника Тіни Кароль - бізнесмена Юрія Арошидзе, який активно допомагає українським захисникам.
Тіна Кароль і Андрій Хливнюк — що відомо
На переконання Наталі Тур, багато чоловіків мріють завоювати серце відомої співачки.
Попри це, зірка жодного разу офіційно не підтверджувала стосунки бодай з кимось після трагічної смерті свого чоловіка.
Що важливо розуміти, Тіна Кароль була офіційно одружена лише один раз — її обранцем був Євген Огір, який помер від раку шлунка.
З тих пір співачка самостійно виховує сина Веніаміна, який навчається у Великій Британії.
Блогер розкрив нового залицяльника Тіни Кароль
Попри те, що поп-діва не ділиться деталями свого особистого життя, мережею регулярно шириться багато чуток про її залицяльників.
Нещодавно блогер-пліткар Богдана Беспалова заявив, що цього разу йдеться не просто про залицяння, а й про серйозні стосунки.
За словами його інсайдерів, Тіна Кароль нібито зустрічається з 30-річним бізнесменом Юрієм Арошидзе.
Юрій Арошидзе керує американською компанією, яка допомагає травмованим українським захисникам безкоштовно отримувати протези.
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