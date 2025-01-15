Магічна хімія. Журналістка натякнули на таємний роман Тіни Кароль
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Магічна хімія. Журналістка натякнули на таємний роман Тіни Кароль

Тіна Кароль
Джерело:  online.ua

Журналістка і ведуча Наталя Тур натякнула на те, що між українськими артистами Тіною Кароль та Андрієм Хливнюком міг бути роман, який зірки не афішували.

Головні тези:

  • Натяк на таємний роман між Тіною Кароль та Андрієм Хливнюком вразив мережу.
  • Співачка не розголошує деталі свого особистого життя.
  • Блогер розкрив інформацію про нового залицяльника Тіни Кароль - бізнесмена Юрія Арошидзе, який активно допомагає українським захисникам.

Тіна Кароль і Андрій Хливнюк — що відомо

На переконання Наталі Тур, багато чоловіків мріють завоювати серце відомої співачки.

Попри це, зірка жодного разу офіційно не підтверджувала стосунки бодай з кимось після трагічної смерті свого чоловіка.

Важко навіть уявити, яка кількість чоловіків мріє бути поруч із красунею Тіною Кароль. Мабуть, шанувальники роблять вагомі кроки, щоб підкорити серце, на перший погляд, Снігової королеви. Неможливо було не помітити магічну хімію між Тіною та Хливнюком. Вони створили спільну пісню. Але чи змогли зупинитися тільки на творчості, залишається загадкою, — натякнула на роман зірок журналістка.

Що важливо розуміти, Тіна Кароль була офіційно одружена лише один раз — її обранцем був Євген Огір, який помер від раку шлунка.

З тих пір співачка самостійно виховує сина Веніаміна, який навчається у Великій Британії.

Блогер розкрив нового залицяльника Тіни Кароль

Попри те, що поп-діва не ділиться деталями свого особистого життя, мережею регулярно шириться багато чуток про її залицяльників.

Нещодавно блогер-пліткар Богдана Беспалова заявив, що цього разу йдеться не просто про залицяння, а й про серйозні стосунки.

За словами його інсайдерів, Тіна Кароль нібито зустрічається з 30-річним бізнесменом Юрієм Арошидзе.

Фото: скриншот

Юрій Арошидзе керує американською компанією, яка допомагає травмованим українським захисникам безкоштовно отримувати протези.

Юрій Арошидзе, 30 років. Мама українка, тато грузин. Понад 16 років здебільшого мешкає в США, але буває і в Україні. Народився і виріс в білоруському містечку Несвіжі, де і зростав. Нині зачарований Тіною. Юрій Арошидзе — президент Protez Foundation. Виготовляють протези та реабілітують наших військових, — повідомляє Богдан Беспалов.

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