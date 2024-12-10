Тіна Кароль уперше відреагувала на гучні докори Лєри Мандзюк
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Тіна Кароль уперше відреагувала на гучні докори Лєри Мандзюк

Кароль
Джерело:  online.ua

Українська співачка Тіна Кароль відповіла гумористці Лєрі Мандзюк, яка публічно висміяла поїздку артистки у простому потязі "Укрзалізниці".

Головні тези:

  • Кароль спокійно відреагувала на критику щодо своєї поїздки в потязі.
  • Тіна Кароль висловила вдячність Лєрі Мандзюк за комплімент та запропонувала гумористці наступного разу приєднатися до неї під час подорожі.

Що не сподобалося Лєрі Мандзюк

У новому випуску “Це не смішно” на своєму Youtube-каналі гумористка вирішила обговорити ролик із Тіною Кароль, у якому співачка займається йогою у вагоні “Укрзалізниці”.

Комікеса назвала артистку “примою”, попри це, вирішила не приховувати, які враження у неї насправді склалися після перегляду відео.

На переконання Мандзюк, тренуванням Тіни Кароль у поїзді виглядає “постановчо і дешево”.

Гумористка також припустила, що зірка нібито хоче “відповідати якимось стандартам” і бути ближчою до народу.

Ну, будь ласка, Тіна Кароль, подивіться це відео. Звільніть когось у своїй команді. Я протестую проти того, що демонструється брехлива, дешева скромність. Хтось вірить, що фінансове становище Тіни Кароль не дозволяє їй переміщатися Україною на машині VIP-класу? Я не вірю, — сказала комікеса.

Кароль не образили закиди Мандзюк

Що цікаво, українська співачка відреагувала на докори гумористки без жодної агресії та образ.

Ба більше, вона навіть висловила вдячність Лєрі Мандзюк за комплімент.

Як відверто зізналася Тіна Кароль, раніше її ніхто не називав “примою”.

Також артистка неочікувано для всіх запропонувала гумористці наступного разу приєднатися до неї.

Скажу, що "Укрзалізниця" топова. Я обираю завжди виспатися в поїзді й випити чай із чебрецем. Запрошую в таку подорож. Нам буде про що поспілкуватися. Обирай: Дніпро, Львів чи Франківськ, — написала Кароль у своєму блозі.

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