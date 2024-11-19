Тіна Кароль публічно принизила Світлану Лободу — відео

Відома українська співачка Тіна Кароль знову покепкувала над артисткою Світланою Лободою, яка доволі довго будувала кар'єру у Росії, а наразі продовжує записувати пісні російською мовою, хоча спочатку підтримала Україну на тлі повномасштабного вторгнення РФ.

Кароль не приховує, як ставиться до Лободи

Цікава ситуація трапилася під час концерту Тіни Кароль в Брюсселі. Фанати співачки зняли момент та поширили його в мережі.

Відео миттєво стало вірусним — його активно коментують та обговорюють у всіх соціальних мережах. Чимало українців оцінили гумор артистки.

Зі сцени Кароль не лише виконувала свої найвідоміші хіти, але й робила паузи, під час яких спілкувалася з шанувальниками.

Артистка помітила, що один з фанатів знімає її на відео і вирішила звернутися до нього. Чоловік із залу вигукнув: "Питають, що знімаєш. Я говорю: "Тіну Кароль".

Реагуючи на таку репліку, артистка іронічно відповіла: "А, у вас прямий ефір? Студія, студія". А після цього прихильник співачки сказав, що його підписники запитують, хто це виступає.

Хто така? Скажіть, Свєтка Лобода, — жартома згадала колегу Тіна Кароль. Поширити

На такий закид слухачі відреагували гучним сміхом. Дехто навіть почав вигукувати "браво".

Краще співатиму. Бо десь у тіктоці був жарт, що якщо я почну писати книгу, то молоковоз наїде. Усі розуміють, про що мова, — додала артистка, маючи на увазі одну з композицій Лободи "moLOko". Поширити

Не можна також не згадати про те, що Кароль не вперше публічно принижує Лободу.

До прикладу, 7 років тому, коли Тіна була суддею "Голосу країни", вона похвалила учасницю, яка переспівала пісню Світлани та зазначила, що кавер звучить краще, ніж оригінал.