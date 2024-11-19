Тіна Кароль публічно принизила Світлану Лободу — відео

Відома українська співачка Тіна Кароль знову покепкувала над артисткою Світланою Лободою, яка доволі довго будувала кар'єру у Росії, а наразі продовжує записувати пісні російською мовою, хоча спочатку підтримала Україну на тлі повномасштабного вторгнення РФ.
Головні тези:
- Відео з іронічними коментарями співачки стало вірусним у соціальних мережах..
- Це не перший випадок, коли Тіна Кароль публічно висміює Світлану Лободу.
- Інцидент підкреслює напружені відносини між артистками.
Кароль не приховує, як ставиться до Лободи
Цікава ситуація трапилася під час концерту Тіни Кароль в Брюсселі. Фанати співачки зняли момент та поширили його в мережі.
Відео миттєво стало вірусним — його активно коментують та обговорюють у всіх соціальних мережах. Чимало українців оцінили гумор артистки.
Зі сцени Кароль не лише виконувала свої найвідоміші хіти, але й робила паузи, під час яких спілкувалася з шанувальниками.
Артистка помітила, що один з фанатів знімає її на відео і вирішила звернутися до нього. Чоловік із залу вигукнув: "Питають, що знімаєш. Я говорю: "Тіну Кароль".
Реагуючи на таку репліку, артистка іронічно відповіла: "А, у вас прямий ефір? Студія, студія". А після цього прихильник співачки сказав, що його підписники запитують, хто це виступає.
На такий закид слухачі відреагували гучним сміхом. Дехто навіть почав вигукувати "браво".
Не можна також не згадати про те, що Кароль не вперше публічно принижує Лободу.
До прикладу, 7 років тому, коли Тіна була суддею "Голосу країни", вона похвалила учасницю, яка переспівала пісню Світлани та зазначила, що кавер звучить краще, ніж оригінал.
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