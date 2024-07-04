Тіна Кароль і Shumei записали романтичний трек — відео
Категорія
Шоу-бізнес
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Тіна Кароль і Shumei записали романтичний трек — відео

Тіна Кароль і Shumei записали романтичний трек

Українська співачка Тіна Кароль разом зі своїм колегою Shumei (Олег Шумей) записала нову дуетну пісню з назвою "Дзвони". 

Головні тези:

  • Тіна Кароль та Shumei записали романтичний трек під назвою “Дзвони”, випустивши його спонтанно та невимушено.
  • Співачка Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки для цивільних “Резервіст”, навчившись тактичній медицині та поводженню зі зброєю.
  • У кліпі пісні “Дзвони” вокали Тіни Кароль та унікальне тембральне забарвлення Shumei зачаровують слухачів як епічний фільм.
  • Тіна Кароль використовує свій музичний талант і популярність, щоб підтримати українських військових і взяти участь у військовій програмі.
  • Співпраця Тіни Кароль та Shumei виявилася не лише музичною, але й патріотичною, підкреслюючи важливість підтримки військових та патріотичне ставлення до країни.

Тіна Кароль і Shumei випустили трек “Дзвони”

Ідея створити другий дует належить Олегу. Він є автором цієї пісні. Мене зачарували романтика і мелодійність треку. Співати з Олегом — це справжнє задоволення, адже він один із найкращих голосів і тембрів в Україні. Завжди музично, професійно і з чудовим вайбом, — сказала Тіна Кароль.

Пісня з'явилася абсолютно випадково, і ми спонтанно вирішили створити другий дует. У цьому релізі всі інструменти звучать наживо, а наші вокали були записані миттєво. Спонтанність, невимушеність і простота — це все, чого ми хотіли досягнути, — сказав артист.

В описі кліпу наголошують, що "емоційний вокал Тіни й унікальне тембральне забарвлення Shumei зачаровують серця слухачів як епічний фільм, до якого хочеться повертатися знову і знову".

Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки для цивільних "Резервіст"

Співачка Тіна Кароль опанувала тактичну медицину за протоколом, поводження зі зброєю, практику зі стрільби та використання радіозв'язку, інженерну підготовку та бойове злагодження.

Ну а що тут дивного? Я громадянка України. Україна — це мій вибір дуже давно. Це не новина. Хочу свідомо розуміти, що відбувається, як допомогти людям і собі в надзвичайній ситуації. Ми живемо у війні, — заявила вона.

Співачка опанувала тактичну медицину за протоколом, поводження зі зброєю, практику зі стрільби та використання радіозв'язку, інженерну підготовку та бойове злагодження.

Для мене було честю спілкуватися й отримати досвід від ветеранів «Азову». Ті відвага й надійність, яку транслюють хлопці, наші мужні захисники, захоплюють. Я отримала неймовірні знання. Ні за що не агітую, але хто теж відчуває такий поклик, раджу.

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