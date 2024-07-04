Тіна Кароль і Shumei записали романтичний трек — відео

Українська співачка Тіна Кароль разом зі своїм колегою Shumei (Олег Шумей) записала нову дуетну пісню з назвою "Дзвони".
Головні тези:
- Тіна Кароль та Shumei записали романтичний трек під назвою “Дзвони”, випустивши його спонтанно та невимушено.
- Співачка Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки для цивільних “Резервіст”, навчившись тактичній медицині та поводженню зі зброєю.
- У кліпі пісні “Дзвони” вокали Тіни Кароль та унікальне тембральне забарвлення Shumei зачаровують слухачів як епічний фільм.
- Тіна Кароль використовує свій музичний талант і популярність, щоб підтримати українських військових і взяти участь у військовій програмі.
- Співпраця Тіни Кароль та Shumei виявилася не лише музичною, але й патріотичною, підкреслюючи важливість підтримки військових та патріотичне ставлення до країни.
Тіна Кароль і Shumei випустили трек “Дзвони”
В описі кліпу наголошують, що "емоційний вокал Тіни й унікальне тембральне забарвлення Shumei зачаровують серця слухачів як епічний фільм, до якого хочеться повертатися знову і знову".
Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки для цивільних "Резервіст"
Співачка Тіна Кароль опанувала тактичну медицину за протоколом, поводження зі зброєю, практику зі стрільби та використання радіозв'язку, інженерну підготовку та бойове злагодження.
Співачка опанувала тактичну медицину за протоколом, поводження зі зброєю, практику зі стрільби та використання радіозв'язку, інженерну підготовку та бойове злагодження.
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