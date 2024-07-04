Тіна Кароль і Shumei записали романтичний трек — відео

Тіна Кароль і Shumei випустили трек “Дзвони”

Ідея створити другий дует належить Олегу. Він є автором цієї пісні. Мене зачарували романтика і мелодійність треку. Співати з Олегом — це справжнє задоволення, адже він один із найкращих голосів і тембрів в Україні. Завжди музично, професійно і з чудовим вайбом, — сказала Тіна Кароль. Поширити

Пісня з'явилася абсолютно випадково, і ми спонтанно вирішили створити другий дует. У цьому релізі всі інструменти звучать наживо, а наші вокали були записані миттєво. Спонтанність, невимушеність і простота — це все, чого ми хотіли досягнути, — сказав артист. Поширити

В описі кліпу наголошують, що "емоційний вокал Тіни й унікальне тембральне забарвлення Shumei зачаровують серця слухачів як епічний фільм, до якого хочеться повертатися знову і знову".

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Ну а що тут дивного? Я громадянка України. Україна — це мій вибір дуже давно. Це не новина. Хочу свідомо розуміти, що відбувається, як допомогти людям і собі в надзвичайній ситуації. Ми живемо у війні, — заявила вона. Поширити

Співачка опанувала тактичну медицину за протоколом, поводження зі зброєю, практику зі стрільби та використання радіозв'язку, інженерну підготовку та бойове злагодження.