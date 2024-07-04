Тина Кароль и Shumei записали романтический трек — видео
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Шоу-бизнес
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Тина Кароль и Shumei записали романтический трек — видео

Тина Кароль и Shumei записали романтический трек
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Украинская певица Тина Кароль вместе со своим коллегой Shumei (Олег Шумей) записала новую дуэтную песню под названием "Колокола".

Главные тезисы

  • Тина Кароль и Shumei записали романтический трек под названием "Колокола", выпустив его спонтанно и непринужденно.
  • Певица Тина Кароль прошла курс военной подготовки для гражданских “Резервистов”, научившись тактической медицине и обращению с оружием.
  • В клипе песни “Колокола” вокалы Тины Кароль и уникальный тембральный окрас Shumei очаровывают слушателей как эпический фильм.
  • Тина Кароль использует свой музыкальный талант и популярность, чтобы поддержать украинских военных и принять участие в военной программе.
  • Сотрудничество Тины Кароль и Shumei оказалось не только музыкальным, но и патриотическим, подчеркивая важность поддержки военных и патриотическое отношение к стране.

Тина Кароль и Shumei выпустили трек "Колокола"

Идея создать второй дуэт принадлежит Олегу. Он автор этой песни. Меня очаровали романтика и мелодичность трека. Петь с Олегом — это настоящее удовольствие, ведь он один из лучших голосов и тембров в Украине. Всегда музыкально, профессионально и с отличным вайбом, — сказала Тина Кароль.

Песня появилась совершенно случайно и мы спонтанно решили создать второй дуэт. В этом релизе все инструменты звучат вживую, а наши вокалы были записаны мгновенно. Спонтанность, непринужденность и простота — это все, чего мы хотели достичь, — сказал артист.

В описании клипа подчеркивают, что "эмоциональный вокал Тины и уникальный тембральный окрас Shumei очаровывают сердца слушателей как эпический фильм, к которому хочется возвращаться снова и снова".

Тина Кароль прошла курс военной подготовки для гражданских "Резервистов"

Певица Тина Кароль овладела тактической медициной по протоколу, обращению с оружием, практике по стрельбе и использованию радиосвязи, инженерной подготовке и боевому слажению.

Ну а что тут удивительного? Я гражданка Украины. Украина — это мой выбор очень давно. Это не новость. Хочу сознательно понимать, что происходит, как помочь людям и себе в чрезвычайной ситуации. Мы живем в войне, — заявила она.

Певица овладела тактической медициной по протоколу, обращению с оружием, практике по стрельбе и использованию радиосвязи, инженерной подготовке и боевому согласованию.

Для меня было честью общаться и получить опыт ветеранов «Азова». Те отвага и надежность, которую транслируют ребята, наши мужественные защитники, восхищают. Я получила невероятные знания. Ни за что не агитирую, но кто тоже чувствует такой зов, советую.

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