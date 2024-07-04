Тина Кароль и Shumei записали романтический трек — видео

Украинская певица Тина Кароль вместе со своим коллегой Shumei (Олег Шумей) записала новую дуэтную песню под названием "Колокола".
Главные тезисы
- Тина Кароль и Shumei записали романтический трек под названием "Колокола", выпустив его спонтанно и непринужденно.
- Певица Тина Кароль прошла курс военной подготовки для гражданских “Резервистов”, научившись тактической медицине и обращению с оружием.
- В клипе песни “Колокола” вокалы Тины Кароль и уникальный тембральный окрас Shumei очаровывают слушателей как эпический фильм.
- Тина Кароль использует свой музыкальный талант и популярность, чтобы поддержать украинских военных и принять участие в военной программе.
- Сотрудничество Тины Кароль и Shumei оказалось не только музыкальным, но и патриотическим, подчеркивая важность поддержки военных и патриотическое отношение к стране.
Тина Кароль и Shumei выпустили трек "Колокола"
В описании клипа подчеркивают, что "эмоциональный вокал Тины и уникальный тембральный окрас Shumei очаровывают сердца слушателей как эпический фильм, к которому хочется возвращаться снова и снова".
Тина Кароль прошла курс военной подготовки для гражданских "Резервистов"
Певица Тина Кароль овладела тактической медициной по протоколу, обращению с оружием, практике по стрельбе и использованию радиосвязи, инженерной подготовке и боевому слажению.
Певица овладела тактической медициной по протоколу, обращению с оружием, практике по стрельбе и использованию радиосвязи, инженерной подготовке и боевому согласованию.
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