Молодий та багатий. Блогер розкрив нового залицяльника Тіни Кароль

Відома українська співачка Тіна Кароль ніколи не ділиться деталями свого особистого життя. Попри це, блогер-пліткар Богдан Беспалов все-таки зміг дізнатися цікаві новини про артистку.
Головні тези:
- Українська співачка Тіна Кароль зараз зустрічається з бізнесменом та президентом Protez Foundation Юрієм Арошидзе.
- Сама артистка ці чутки не підтверджує та не заперечує.
- Юрій Арошидзе активно допомагає українським захисникам у безкоштовному отриманні протезів.
Хто залицяється до Тіни Кароль
Згідно з даними Богдана Беспалова, наразі йдеться не просто про залицяння, а й про серйозні стосунки.
Інсайдери блогера заявили, що українська співачка зустрічається з 30-річним бізнесменом Юрієм Арошидзе.
Чоловік родом Білорусі. Окрім того, стверджується, що він навіть служив в білоруській армії.
Що також цікаво, бойфренд Тіни Карлль вже 16 років мешкає у США і час від часу приїздить в Україну.
Юрій Арошидзе керує американською компанією, яка допомагає травмованим українським захисникам безкоштовно отримувати протези.
Що важливо розуміти, сама Тіна Кароль поки жодним чином не коментувала чутки про роман з бізнесменом.
Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки для цивільних "Резервіст"
За словами артистки, вона опанувала тактичну медицину за протоколом, поводження зі зброєю, практику зі стрільби та використання радіозв'язку, інженерну підготовку та бойове злагодження.
Вона також додала, що була дуже рада спілкуватися й отримати досвід від ветеранів «Азову».
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