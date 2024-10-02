Молодий та багатий. Блогер розкрив нового залицяльника Тіни Кароль

Відома українська співачка Тіна Кароль ніколи не ділиться деталями свого особистого життя. Попри це, блогер-пліткар Богдан Беспалов все-таки зміг дізнатися цікаві новини про артистку.

Хто залицяється до Тіни Кароль

Згідно з даними Богдана Беспалова, наразі йдеться не просто про залицяння, а й про серйозні стосунки.

Інсайдери блогера заявили, що українська співачка зустрічається з 30-річним бізнесменом Юрієм Арошидзе.

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Чоловік родом Білорусі. Окрім того, стверджується, що він навіть служив в білоруській армії.

Що також цікаво, бойфренд Тіни Карлль вже 16 років мешкає у США і час від часу приїздить в Україну.

Юрій Арошидзе керує американською компанією, яка допомагає травмованим українським захисникам безкоштовно отримувати протези.

Юрій Арошидзе, 30 років. Мама українка, тато грузин. Понад 16 років здебільшого мешкає в США, але буває і в Україні. Народився і виріс в білоруському містечку Несвіжі, де і зростав. Нині зачарований Тіною. Юрій Арошидзе — президент Protez Foundation. Виготовляють протези та реабілітують наших військових, — повідомляє Богдан Беспалов. Поширити

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, сама Тіна Кароль поки жодним чином не коментувала чутки про роман з бізнесменом.

Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки для цивільних "Резервіст"

За словами артистки, вона опанувала тактичну медицину за протоколом, поводження зі зброєю, практику зі стрільби та використання радіозв'язку, інженерну підготовку та бойове злагодження.

Ну а що тут дивного? Я громадянка України. Україна — це мій вибір дуже давно. Це не новина. Хочу свідомо розуміти, що відбувається, як допомогти людям і собі в надзвичайній ситуації. Ми живемо у війні, — прокоментувала своє рішення Тіна Кароль. Поширити

Вона також додала, що була дуже рада спілкуватися й отримати досвід від ветеранів «Азову».