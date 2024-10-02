Молод и богат. Блогер раскрыл нового поклонника Тины Кароль

Известная украинская певица Тина Кароль никогда не делится деталями своей личной жизни. Несмотря на это, блогер-сплетник Богдан Беспалов все-таки смог узнать интересные новости об артистке.
Главные тезисы
- Украинская певица Тина Кароль сейчас встречается с бизнесменом и президентом Protez Foundation Юрием Арошидзе.
- Сама артистка эти слухи не подтверждает и не отрицает.
- Юрий Арошидзе активно помогает украинским защитникам в бесплатном получении протезов.
Кто ухаживает за Тиной Кароль
Согласно данным Богдана Беспалова, речь идет не просто об ухаживаниях, но и о серьезных отношениях.
Инсайдеры блогера заявили, что украинская певица встречается с 30-летним бизнесменом Юрием Арошидзе.
Мужчина родом Беларуси. Кроме того, утверждается, что он служил в беларуской армии.
Что также интересно, бойфренд Тины Карлль уже 16 лет проживает в США и время от времени приезжает в Украину.
Юрий Арошидзе управляет американской компанией, помогающей травмированным украинским защитникам бесплатно получать протезы.
Что важно понимать, сама Тина Кароль пока никак не комментировала слухи о романе с бизнесменом.
Тина Кароль прошла курс военной подготовки для гражданских "Резервист"
Как утверждает артистка, она успела овладеть тактической медициной по протоколу, обращением с оружием, практикой по стрельбе и использованию радиосвязи, инженерной подготовкой.
Она также добавила, что очень рада общаться и получить опыт от ветеранов «Азова».
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