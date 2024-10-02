Молод и богат. Блогер раскрыл нового поклонника Тины Кароль
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Шоу-бизнес
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Молод и богат. Блогер раскрыл нового поклонника Тины Кароль

Молод и богат. Блогер раскрыл нового поклонника Тины Кароль
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Источник:  online.ua

Известная украинская певица Тина Кароль никогда не делится деталями своей личной жизни. Несмотря на это, блогер-сплетник Богдан Беспалов все-таки смог узнать интересные новости об артистке.

Главные тезисы

  • Украинская певица Тина Кароль сейчас встречается с бизнесменом и президентом Protez Foundation Юрием Арошидзе.
  • Сама артистка эти слухи не подтверждает и не отрицает.
  • Юрий Арошидзе активно помогает украинским защитникам в бесплатном получении протезов.

Кто ухаживает за Тиной Кароль

Согласно данным Богдана Беспалова, речь идет не просто об ухаживаниях, но и о серьезных отношениях.

Инсайдеры блогера заявили, что украинская певица встречается с 30-летним бизнесменом Юрием Арошидзе.

Фото: скриншот

Мужчина родом Беларуси. Кроме того, утверждается, что он служил в беларуской армии.

Что также интересно, бойфренд Тины Карлль уже 16 лет проживает в США и время от времени приезжает в Украину.

Юрий Арошидзе управляет американской компанией, помогающей травмированным украинским защитникам бесплатно получать протезы.

Юрий Арошидзе, 30 лет. Мама украинка, папа грузин. Более 16 лет в основном проживает в США, но бывает и в Украине. Родился и вырос в беларуском городке Несвиже, где и рос. Ныне очарован Тиной. Юрий Арошидзе — президент Protez Foundation. Изготовляют протезы и реабилитируют наших военных, — сообщает Богдан Беспалов.

Фото: скриншот

Что важно понимать, сама Тина Кароль пока никак не комментировала слухи о романе с бизнесменом.

Тина Кароль прошла курс военной подготовки для гражданских "Резервист"

Как утверждает артистка, она успела овладеть тактической медициной по протоколу, обращением с оружием, практикой по стрельбе и использованию радиосвязи, инженерной подготовкой.

Ну а что тут удивительного? Я гражданка Украины. Украина — это мой выбор очень давно. Это не новость. Хочу сознательно понимать, что происходит, как помочь людям и себе в чрезвычайной ситуации. Мы живем в войне, — заявила она.

Она также добавила, что очень рада общаться и получить опыт от ветеранов «Азова».

Те отвага и надежность, которую транслируют ребята, наши мужественные защитники, восхищают. Я получила невероятные знания. Ни за что не агитирую, но кто тоже чувствует такой зов, советую.

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