Тина Кароль публично унизила Светлану Лободу — видео

Известная украинская певица Тина Кароль снова посмеялась над артисткой Светланой Лободой, которая довольно долго строила карьеру в России, а продолжает записывать песни на русском языке, хотя сначала поддержала Украину на фоне полномасштабного вторжения РФ.
Главные тезисы
- Видео с комментариями певицы стало вирусным в социальных сетях.
- Это не первый случай, когда Тина Кароль публично высмеивает Светлану Лободу.
- Инцидент подчеркивает напряженные отношения между артистками.
Кароль не скрывает, как относится к Лободе
Интересная ситуация произошла во время концерта Тины Кароль в Брюсселе. Фанаты певицы сняли момент и распространили его в сети.
Видео мгновенно стало вирусным — его активно комментируют и обсуждают во всех социальных сетях. Многие украинцы оценили юмор артистки.
Со сцены Кароль не только исполняла свои известные хиты, но и делала паузы, во время которых общалась с поклонниками.
Артистка заметила, что один из фанатов снимает ее на видео и решила обратиться к нему. Мужчина из зала воскликнул: "Спрашивают, что снимаешь. Я говорю: "Тину Кароль".
Реагируя на такую реплику, артистка ответила иронично: "А, у вас прямой эфир? Студия, студия". А после этого поклонник певицы сказал, что его подписчики спрашивают, кто это выступает.
На это слушатели отреагировали громким смехом. Некоторые даже начал выкрикивать "браво".
Нельзя также не упомянуть о том, что Кароль не в первый раз публично унижает Лободу.
К примеру, 7 лет назад, когда Тина была судьей "Голоса страны", она похвалила участницу, которая пела песню Светланы и отметила, что кавер звучит лучше, чем оригинал.
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