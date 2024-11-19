Тина Кароль публично унизила Светлану Лободу — видео

Известная украинская певица Тина Кароль снова посмеялась над артисткой Светланой Лободой, которая довольно долго строила карьеру в России, а продолжает записывать песни на русском языке, хотя сначала поддержала Украину на фоне полномасштабного вторжения РФ.

Кароль не скрывает, как относится к Лободе

Интересная ситуация произошла во время концерта Тины Кароль в Брюсселе. Фанаты певицы сняли момент и распространили его в сети.

Видео мгновенно стало вирусным — его активно комментируют и обсуждают во всех социальных сетях. Многие украинцы оценили юмор артистки.

Со сцены Кароль не только исполняла свои известные хиты, но и делала паузы, во время которых общалась с поклонниками.

Артистка заметила, что один из фанатов снимает ее на видео и решила обратиться к нему. Мужчина из зала воскликнул: "Спрашивают, что снимаешь. Я говорю: "Тину Кароль".

Реагируя на такую реплику, артистка ответила иронично: "А, у вас прямой эфир? Студия, студия". А после этого поклонник певицы сказал, что его подписчики спрашивают, кто это выступает.

Кто? Скажите, Светка Лобода, — в шутку вспомнила коллегу Тина Кароль. Поделиться

На это слушатели отреагировали громким смехом. Некоторые даже начал выкрикивать "браво".

Лучше буду петь. Потому что где-то в тик-токе была шутка, что если я начну писать книгу, то молоковоз наедет. Все понимают, о чем идет речь, — добавила артистка, имея в виду одну из композиций Лободы "moLOko". Поделиться

Нельзя также не упомянуть о том, что Кароль не в первый раз публично унижает Лободу.

К примеру, 7 лет назад, когда Тина была судьей "Голоса страны", она похвалила участницу, которая пела песню Светланы и отметила, что кавер звучит лучше, чем оригинал.