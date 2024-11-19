Тина Кароль публично унизила Светлану Лободу — видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Тина Кароль публично унизила Светлану Лободу — видео

Кароль
Читати українською
Источник:  online.ua

Известная украинская певица Тина Кароль снова посмеялась над артисткой Светланой Лободой, которая довольно долго строила карьеру в России, а продолжает записывать песни на русском языке, хотя сначала поддержала Украину на фоне полномасштабного вторжения РФ.

Главные тезисы

  • Видео с комментариями певицы стало вирусным в социальных сетях.
  • Это не первый случай, когда Тина Кароль публично высмеивает Светлану Лободу.
  • Инцидент подчеркивает напряженные отношения между артистками.

Кароль не скрывает, как относится к Лободе

Интересная ситуация произошла во время концерта Тины Кароль в Брюсселе. Фанаты певицы сняли момент и распространили его в сети.

Видео мгновенно стало вирусным — его активно комментируют и обсуждают во всех социальных сетях. Многие украинцы оценили юмор артистки.

Со сцены Кароль не только исполняла свои известные хиты, но и делала паузы, во время которых общалась с поклонниками.

Артистка заметила, что один из фанатов снимает ее на видео и решила обратиться к нему. Мужчина из зала воскликнул: "Спрашивают, что снимаешь. Я говорю: "Тину Кароль".

Реагируя на такую реплику, артистка ответила иронично: "А, у вас прямой эфир? Студия, студия". А после этого поклонник певицы сказал, что его подписчики спрашивают, кто это выступает.

Кто? Скажите, Светка Лобода, — в шутку вспомнила коллегу Тина Кароль.

На это слушатели отреагировали громким смехом. Некоторые даже начал выкрикивать "браво".

Лучше буду петь. Потому что где-то в тик-токе была шутка, что если я начну писать книгу, то молоковоз наедет. Все понимают, о чем идет речь, — добавила артистка, имея в виду одну из композиций Лободы "moLOko".

Нельзя также не упомянуть о том, что Кароль не в первый раз публично унижает Лободу.

К примеру, 7 лет назад, когда Тина была судьей "Голоса страны", она похвалила участницу, которая пела песню Светланы и отметила, что кавер звучит лучше, чем оригинал.

Оригинал должен послушать, как следует исполнять эту песню, — неожиданно заявила она тогда.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Тина Кароль и Shumei записали романтический трек — видео
Тина Кароль и Shumei записали романтический трек
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Молод и богат. Блогер раскрыл нового поклонника Тины Кароль
Молод и богат. Блогер раскрыл нового поклонника Тины Кароль
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Она не музыкант. Певец DREVO раскрыл свое отношение к Тине Кароль
Кароль

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?