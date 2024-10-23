Она не музыкант. Певец DREVO раскрыл свое отношение к Тине Кароль

По словам участника Национального отбора на конкурс "Евровидение-2024" DREVO, он расстроился, когда узнал, что певица Тина Кароль стала продюсером шоу. Одна из причин это то, что артистка не является музыкантом и имеет не так уж много опыта в этой сфере.
Главные тезисы
- Артист отмечает, что Дмитрий Шуров может лучше продюсировать шоу, поскольку сам создает музыку.
- DREVO также объяснил, в чем разница между музыкантом и певцом.
DREVO рассказал о своем отношении к Тине Кароль
Что важно понимать, в 2023 и 2024 годах продюсером конкурса был известный певец Дмитрий Шуров.
По убеждению DREVO, Тина Кароль якобы не сможет продюсировать шоу лучше него.
Артист обратил внимание на то, что у Шурова уже есть опыт, и он точно смог бы продемонстрировать свои усовершенствованные навыки и новые знания в 2025 году.
DREVO не скрывает от журналистов, что немного расстроен новостью о назначении исполнительницы, но сейчас ему безразлично.
Тина Кароль — не музыкант?
Как откровенно признался артист, он не считает свою коллегу по сцене настоящей музыканткой.
DREVO обратил внимание на то, что Тина Кароль сама не пишет песни, а Шуров создает музыку самостоятельно, поэтому продюсировать Нацотбор должен был именно он.
Сама Тина Кароль на громкие заявления артиста пока никак не отреагировала.
Что важно понимать, DREVO принимал участие в Нацотборе в прошлом году с песней Endless chain. В финале он получил 7 баллов и занял 9 место.
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