Она не музыкант. Певец DREVO раскрыл свое отношение к Тине Кароль
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Она не музыкант. Певец DREVO раскрыл свое отношение к Тине Кароль

Кароль
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Источник:  M1 Music

По словам участника Национального отбора на конкурс "Евровидение-2024" DREVO, он расстроился, когда узнал, что певица Тина Кароль стала продюсером шоу. Одна из причин это то, что артистка не является музыкантом и имеет не так уж много опыта в этой сфере.

Главные тезисы

  • Артист отмечает, что Дмитрий Шуров может лучше продюсировать шоу, поскольку сам создает музыку.
  • DREVO также объяснил, в чем разница между музыкантом и певцом.

DREVO рассказал о своем отношении к Тине Кароль

Что важно понимать, в 2023 и 2024 годах продюсером конкурса был известный певец Дмитрий Шуров.

По убеждению DREVO, Тина Кароль якобы не сможет продюсировать шоу лучше него.

Артист обратил внимание на то, что у Шурова уже есть опыт, и он точно смог бы продемонстрировать свои усовершенствованные навыки и новые знания в 2025 году.

DREVO не скрывает от журналистов, что немного расстроен новостью о назначении исполнительницы, но сейчас ему безразлично.

Я видел, что продюсером стала Тина Кароль. Я немножко, знаете, даже расстроился, но ничего — Тина Кароль, так Тина Кароль, — подчеркнул певец.

Тина Кароль — не музыкант?

Как откровенно признался артист, он не считает свою коллегу по сцене настоящей музыканткой.

DREVO обратил внимание на то, что Тина Кароль сама не пишет песни, а Шуров создает музыку самостоятельно, поэтому продюсировать Нацотбор должен был именно он.

Она (Тина Кароль — ред.) не музыкант. Дмитрий Шуров — музыкант, а она — нет. Кто Тине Кароль пишет музыку? У нее же не все (песни — ред.) в ее авторстве. Если я не ошибаюсь, у нее sound-продюсеры всегда были, — высказался певец на этот счет.

Сама Тина Кароль на громкие заявления артиста пока никак не отреагировала.

Что важно понимать, DREVO принимал участие в Нацотборе в прошлом году с песней Endless chain. В финале он получил 7 баллов и занял 9 место.

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