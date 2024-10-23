Вона не музикантка. Співак DREVO розкрив своє ставлення до Тіни Кароль
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Вона не музикантка. Співак DREVO розкрив своє ставлення до Тіни Кароль

Кароль
Джерело:  M1 Music

За словами учасника Національного відбору на конкурс "Євробачення-2024" DREVO, він засмутився, коли дізнався, що співачка Тіна Кароль стала продюсеркою шоу. Одна з причин це те, що артистка не є музиканткою та має не так вже й багато досвіду у цій сфері.

Головні тези:

  • Артист зазначає, що Дмитро Шуров, який керував конкурсом раніше, може краще продюсувати шоу, оскільки сам створює музику.
  • DREVO також пояснив, у чому полягає різниця між музикантом та співаком.

DREVO розповів про своє ставлення до Тіни Кароль

Що важливо розуміти, у 2023 та 2024 роках продюсером конкурсу був відомий співак Дмитро Шуров.

На переконання DREVO, Тіна Кароль нібито не зможе продюсувати шоу краще за нього.

Артист звернув увагу на те, що в Шурова вже є досвід і він точно зміг би продемонструвати свої удосконалені навики та нові знання у 2025 році.

DREVO не приховує від журналістів, що трохи засмучений новиною про призначення виконавиці, але зараз йому байдуже.

Я бачив, що продюсеркою стала Тіна Кароль. Я трошечки, знаєте, навіть засмутився, але нічого — Тіна Кароль, так Тіна Кароль, — наголосив співак.

Тіна Кароль — не музикантка?

Як відверто зізнався артист, він не вважає свою колегу по сцені справжньою музиканткою.

DREVO звернув увагу на те, що Тіна Кароль сама не пише пісні, натомість Шуров створює музику самостійно, тому продюсувати Нацвідбір повинен був саме він.

Вона (Тіна Кароль — ред.) не музикантка. Дмитро Шуров — музикант, а вона — ні. Хто Тіні Кароль пише музику? У неї ж не всі (пісні — ред.) в її авторстві. Якщо я не помиляюсь, в неї sound-продюсери завжди були, — висловився співак з цього приводу.

Сама Тіна Кароль на гучні заяви артиста поки жодним чином не відреагувала.

Що важливо розуміти, DREVO брав участь у Нацвідборі минулого року з піснею "Endless chain". У фіналі він отримав 7 балів та посів 9 місце.

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