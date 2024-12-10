Тина Кароль впервые отреагировала на громкие упреки Леры Мандзюк
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Тина Кароль впервые отреагировала на громкие упреки Леры Мандзюк

Кароль
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Источник:  online.ua

Украинская певица Тина Кароль ответила юмористке Лере Мандзюк, которая публично высмеяла поездку артистки в простом поезде "Укрзализныци".

Главные тезисы

  • Кароль спокойно отреагировала на критику своей поездки в поезде.
  • Тина Кароль поблагодарила Леру Мандзюк за комплимент и предложила юмористке в следующий раз присоединиться к ней во время путешествия.

Что не понравилось Лере Мандзюк

В новом выпуске "Это не смешно" на своем Youtube-канале юмористка решила обсудить ролик с Тиной Кароль, в котором певица занимается йогой в вагоне “Укрзализныци”.

Комикеса назвала артистку "примой", однако, несмотря на это, решила не скрывать, какие впечатления у нее сложились после просмотра видео.

По убеждению Мандзюк, тренировка Тины Кароль в поезде выглядит постановочно и дешево.

Юморист также предположила, что звезда якобы хочет «соответствовать каким-то стандартам» и быть ближе к народу.

Ну, пожалуйста, Тина Кароль, посмотрите это видео. Увольте кого-то в своей команде. Я протестую против того, что демонстрируется лживая, дешевая скромность. Кто верит, что финансовое положение Тины Кароль не позволяет ей перемещаться Украиной на машине VIP-класса? Я не верю, — сказала комикеса.

Кароль не обидели упреки Мандзюк

Что интересно, украинская певица отреагировала на упреки юмористки без агрессии и обид.

Более того, она даже выразила благодарность Лере Мандзюк за комплимент.

Как откровенно призналась Тина Кароль, раньше ее никто не называл "примой".

Также артистка неожиданно для всех предложила юмористке в следующий раз присоединиться к ней.

Скажу, что "Укрзализныця" топовая. Я выбираю всегда выспаться в поезде и выпить чай с тимьяном. Приглашаю в такое путешествие. Нам будет о чем пообщаться. Выбирай: Днепр, Львов или Франковск, — написала Кароль в своем блоге.

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