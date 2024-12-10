Тина Кароль впервые отреагировала на громкие упреки Леры Мандзюк

Украинская певица Тина Кароль ответила юмористке Лере Мандзюк, которая публично высмеяла поездку артистки в простом поезде "Укрзализныци".
Главные тезисы
- Кароль спокойно отреагировала на критику своей поездки в поезде.
- Тина Кароль поблагодарила Леру Мандзюк за комплимент и предложила юмористке в следующий раз присоединиться к ней во время путешествия.
Что не понравилось Лере Мандзюк
В новом выпуске "Это не смешно" на своем Youtube-канале юмористка решила обсудить ролик с Тиной Кароль, в котором певица занимается йогой в вагоне “Укрзализныци”.
Комикеса назвала артистку "примой", однако, несмотря на это, решила не скрывать, какие впечатления у нее сложились после просмотра видео.
По убеждению Мандзюк, тренировка Тины Кароль в поезде выглядит постановочно и дешево.
Юморист также предположила, что звезда якобы хочет «соответствовать каким-то стандартам» и быть ближе к народу.
Кароль не обидели упреки Мандзюк
Что интересно, украинская певица отреагировала на упреки юмористки без агрессии и обид.
Более того, она даже выразила благодарность Лере Мандзюк за комплимент.
Как откровенно призналась Тина Кароль, раньше ее никто не называл "примой".
Также артистка неожиданно для всех предложила юмористке в следующий раз присоединиться к ней.
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