Украинская певица Тина Кароль выпустила композицию "Ветераны", записанную совместно с военной рэп-группой NORD DIVISION.
Главные тезисы
- Тина Кароль и NORD DIVISION представили трек “Ветераны”, записанный совместно в окопах на передовой, как современную военную поэму.
- Композиция наполнена правдой и глубиной, вызывая сильные эмоции у слушателей и получивших мощные отклики.
- Текст песни “Ветераны” был создан участниками рэп-группы из спецподразделения ГУР “Кракен”, что делает его особенно значимым и искренним.
- Песня презентована ко Дню Вооруженных Сил Украины, и слушатели уже оценили ее как произведение искусства, которое затрагивает сердца миллионов украинцев.
- Коллаборация Тины Кароль с украинскими военными вызывает восхищение и завершает важную миссию объединения поколений через музыку и искусство.
Что известно о новой композиции Тины Кароль и NORD DIVISION
Авторы композиции отмечают, что текст песни создавался в окопах на передовой, ведь участники рэп-группы входят в спецподразделение ГУР "Кракен".
По словам Тины Кароль, для нее большая честь петь с украинскими военными.
Как отреагировали слушатели
Украинцы уже успели оценить новый хит и написали свои комплименты:
"Этот трек объединяет поколение и напоминает о самом важном"
"Спасибо за это невероятное произведение искусства — песню "Ветераны". Это не просто музыка, это исповедь, которая касается каждого украинца до самого сердца. Ваша композиция — это голос миллионов людей, живущих с болью и надеждой, с потерями и любовью" к своей земле"
"Тена в этой песне, как берегиня! Это очень мощно! Ребята, браво за эту исповедь! Невероятная песня, невероятный дуэт"
"Каждая нота звучит как дыхание надежды, каждое слово — как шрам, который носит каждый из нас"
"Это так сильно звучит! Спасибо за песню".
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-