Тина Кароль представила трек Ветераны совместно с военной рэп-группой — видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Тина Кароль представила трек Ветераны совместно с военной рэп-группой — видео

Тина Кароль
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Источник:  online.ua

Украинская певица Тина Кароль выпустила композицию "Ветераны", записанную совместно с военной рэп-группой NORD DIVISION.

Главные тезисы

  • Тина Кароль и NORD DIVISION представили трек “Ветераны”, записанный совместно в окопах на передовой, как современную военную поэму.
  • Композиция наполнена правдой и глубиной, вызывая сильные эмоции у слушателей и получивших мощные отклики.
  • Текст песни “Ветераны” был создан участниками рэп-группы из спецподразделения ГУР “Кракен”, что делает его особенно значимым и искренним.
  • Песня презентована ко Дню Вооруженных Сил Украины, и слушатели уже оценили ее как произведение искусства, которое затрагивает сердца миллионов украинцев.
  • Коллаборация Тины Кароль с украинскими военными вызывает восхищение и завершает важную миссию объединения поколений через музыку и искусство.

Что известно о новой композиции Тины Кароль и NORD DIVISION

Авторы композиции отмечают, что текст песни создавался в окопах на передовой, ведь участники рэп-группы входят в спецподразделение ГУР "Кракен".

Трек "Ветераны" — это современная музыкальная военная поэма продолжительностью более 12 минут. Этот рэп рожден в окопах от очевидцев войны — тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради свободы нации. Тексты, наполненные правдой и глубиной, попадают прямо в сердце слушателя, — говорится в сообщении к клипу на песню.

По словам Тины Кароль, для нее большая честь петь с украинскими военными.

Для меня большая честь петь с такими мужественными ребятами и приобщиться к развитию украинской рэп-культуры благодаря этой коллаборации. Премьера песни "Ветераны" приурочена ко Дню Вооруженных Сил Украины, который будет отмечаться 6 декабря, — пояснила певица.

Как отреагировали слушатели

Украинцы уже успели оценить новый хит и написали свои комплименты:

  • "Этот трек объединяет поколение и напоминает о самом важном"

  • "Спасибо за это невероятное произведение искусства — песню "Ветераны". Это не просто музыка, это исповедь, которая касается каждого украинца до самого сердца. Ваша композиция — это голос миллионов людей, живущих с болью и надеждой, с потерями и любовью" к своей земле"

  • "Тена в этой песне, как берегиня! Это очень мощно! Ребята, браво за эту исповедь! Невероятная песня, невероятный дуэт"

  • "Каждая нота звучит как дыхание надежды, каждое слово — как шрам, который носит каждый из нас"

  • "Это так сильно звучит! Спасибо за песню".

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