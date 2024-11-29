Авторы композиции отмечают, что текст песни создавался в окопах на передовой, ведь участники рэп-группы входят в спецподразделение ГУР "Кракен".

Трек "Ветераны" — это современная музыкальная военная поэма продолжительностью более 12 минут. Этот рэп рожден в окопах от очевидцев войны — тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради свободы нации. Тексты, наполненные правдой и глубиной, попадают прямо в сердце слушателя, — говорится в сообщении к клипу на песню.

По словам Тины Кароль, для нее большая честь петь с украинскими военными.

Для меня большая честь петь с такими мужественными ребятами и приобщиться к развитию украинской рэп-культуры благодаря этой коллаборации. Премьера песни "Ветераны" приурочена ко Дню Вооруженных Сил Украины, который будет отмечаться 6 декабря, — пояснила певица.

Украинцы уже успели оценить новый хит и написали свои комплименты:

"Этот трек объединяет поколение и напоминает о самом важном"

"Спасибо за это невероятное произведение искусства — песню "Ветераны". Это не просто музыка, это исповедь, которая касается каждого украинца до самого сердца. Ваша композиция — это голос миллионов людей, живущих с болью и надеждой, с потерями и любовью" к своей земле"

"Тена в этой песне, как берегиня! Это очень мощно! Ребята, браво за эту исповедь! Невероятная песня, невероятный дуэт"

"Каждая нота звучит как дыхание надежды, каждое слово — как шрам, который носит каждый из нас"