Vyshebaba и Mari Cheba представили трек о расставании

8 ноября в Украине прошла громкая музыкальная премьера. Известный украинский писатель, военный и общественный деятель Павел Вышебаба - Vyshebaba - вместе с певицей Mari Cheba выпустили совместный трек "Відбитки", навеянный воспоминаниями о прошлой любови и отношениях.
Главные тезисы
- Премьера совместного трека “Відбитки” от Vyshebaba и Mari Cheba поразила поклонников украинской музыки.
- Песня – это воспоминания об искренней любви на фоне поиска новых смыслов в жизни.
Лирический трек "Відбитки" и его главный смысл
Как отмечает Vyshebaba, когда завершаются отношения, остается память о них.
В тексте лирического трека Vyshebaba пытался описать, как сквозь воспоминания — и приятные, и болезненные — происходят поиски новых смыслов.
Как слушатели комментируют общий трек Vyshebaba и Mari Cheba
Павел Вышебаба — это бриллиант новой украинской культуры;
Это очень трогательно и очень мудро. Павел, спасибо большое! Берегите себя и пусть вас Бог защитит;
Разве может человек быть таким талантливым, разве могут слова связаться в кружево чувств, разве может голос физически касаться сердца, разве могут слова быть точнее пули...?;
Шедевр;
Это очень-очень круто, трогательно, до слез прекрасный вокал, вау, до мурашек. Удачи, вдохновения, миллионнов просмотров! Пусть Господь хранит вас, наши любимые звездочки;
Очень отзывается именно сейчас! Благодарю Вас;
Очень красиво и щемяще. Слова переплетаются с венами и становятся частью тебя. Спасибо;
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