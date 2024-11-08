Vyshebaba и Mari Cheba представили трек о расставании

Лабиринты воспоминаний, в которых можно долго бродить, не находя выхода. Но с достаточного расстояния лабиринты уже напоминают отпечатки пальцев. Счастье, наверное, все покрыто узорами отпечатков влюбленных, которые не смогли удержать его, но хотя бы дотянуться до него кончиками пальцев. Об этом наша совместная с Mari Cheba работа.