Vyshebaba и Mari Cheba представили трек о расставании
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Vyshebaba и Mari Cheba представили трек о расставании

Vyshebaba и Mari Cheba представили трек о расставании
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Источник:  online.ua

8 ноября в Украине прошла громкая музыкальная премьера. Известный украинский писатель, военный и общественный деятель Павел Вышебаба - Vyshebaba - вместе с певицей Mari Cheba выпустили совместный трек "Відбитки", навеянный воспоминаниями о прошлой любови и отношениях.

Главные тезисы

  • Премьера совместного трека “Відбитки” от Vyshebaba и Mari Cheba поразила поклонников украинской музыки.
  • Песня – это воспоминания об искренней любви на фоне поиска новых смыслов в жизни.

Лирический трек "Відбитки" и его главный смысл

Как отмечает Vyshebaba, когда завершаются отношения, остается память о них.

Лабиринты воспоминаний, в которых можно долго бродить, не находя выхода. Но с достаточного расстояния лабиринты уже напоминают отпечатки пальцев. Счастье, наверное, все покрыто узорами отпечатков влюбленных, которые не смогли удержать его, но хотя бы дотянуться до него кончиками пальцев. Об этом наша совместная с Mari Cheba работа.

Павел Вышебаба

Павел Вышебаба

Писатель, военный и общественный деятель

В тексте лирического трека Vyshebaba пытался описать, как сквозь воспоминания — и приятные, и болезненные — происходят поиски новых смыслов.

"Перевернуть страницу" в жизни не так элементарно, как в книге. Прошлое и настоящее в нашем сознании постоянно переплетаются, что отразилось и в форме этого стихотворения, подчеркнул он.

Мы с Павлом знакомы давно, еще со времен, когда он был активистом за права животных, и мне приятно работать с ним сейчас, — комментирует дуэт Mari Cheba.

Как слушатели комментируют общий трек Vyshebaba и Mari Cheba

  • Павел Вышебаба — это бриллиант новой украинской культуры;

  • Это очень трогательно и очень мудро. Павел, спасибо большое! Берегите себя и пусть вас Бог защитит;

  • Разве может человек быть таким талантливым, разве могут слова связаться в кружево чувств, разве может голос физически касаться сердца, разве могут слова быть точнее пули...?;

  • Шедевр;

  • Это очень-очень круто, трогательно, до слез прекрасный вокал, вау, до мурашек. Удачи, вдохновения, миллионнов просмотров! Пусть Господь хранит вас, наши любимые звездочки;

  • Очень отзывается именно сейчас! Благодарю Вас;

  • Очень красиво и щемяще. Слова переплетаются с венами и становятся частью тебя. Спасибо;

Фото: скриншот

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