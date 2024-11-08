Vyshebaba та Mari Cheba представили спільний трек про розставання

Лабіринти спогадів, у яких можна довго блукати, не знаходячи вихід. Та з достатньої відстані лабіринти вже нагадують відбитки пальців. Щастя, напевно, все покрито візерунками відбитків закоханих, які не змогли втримати його, але хоча би дотягнутись до нього кінчиками пальців. Про це наша спільна з Mari Cheba робота.