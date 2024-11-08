Vyshebaba та Mari Cheba представили спільний трек про розставання
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Vyshebaba та Mari Cheba представили спільний трек про розставання

Vyshebaba та Mari Cheba
Джерело:  online.ua

8 листопада в Україні відбулася гучна музична прем'єра. Відомий український письменник, військовий та громадський діяч Павло Вишебаба — Vyshebaba — разом зі співачкою Mari Cheba випустили спільний трек “Відбитки”, навіяний спогадами про минулі кохання й стосунки.

Головні тези:

  • Прем'єра спільного треку “Відбитки” від Vyshebaba та Mari Cheba вразила шанувальників української музики.
  • Ця пісня — спогади про щире кохання на тлі пошуку нових сенсів у житті.

Ліричний трек “Відбитки” та його значення

Як зазначає Vyshebaba, коли завершуються стосунки — залишається памʼять про них.

Лабіринти спогадів, у яких можна довго блукати, не знаходячи вихід. Та з достатньої відстані лабіринти вже нагадують відбитки пальців. Щастя, напевно, все покрито візерунками відбитків закоханих, які не змогли втримати його, але хоча би дотягнутись до нього кінчиками пальців. Про це наша спільна з Mari Cheba робота.

Павло Вишебаба

Павло Вишебаба

Письменник, військовий та громадський діяч

У тексті ліричного треку Vyshebaba намагався описати, як крізь спогади — і приємні, і болючі — відбуваються пошуки нових сенсів.

“Перегорнути сторінку” в житті не так елементарно, як у книзі. Минуле та теперішнє в нашій свідомості постійно переплітаються, що відобразилось і у формі цього вірша, — наголосив він.

Ми з Павлом знайомі давно, ще з часів коли він був активістом за права тварин, і мені приємно працювати з ним зараз, — коментує дует Mari Cheba.

Як слухачі реагують на спільний трек Vyshebaba та Mari Cheba

  • Павло Вишебаба — це діамант новітньої української культури;

  • Це дуже зворушливо і дуже мудро. Павле, дуже дякую! Бережіть себе і хай Вас Бог захистить;

  • Хіба може людина бути такою талановитою, хіба можуть слова зв'язатись у мереживо почуттів, хіба може голос фізично торкатись серця, хіба можуть слова бути влучнішими ніж кулі...?;

  • Шедевр;

  • Це дуже-дуже круто, зворушливо, до сліз. Прекрасний вокал, вау! До мурашок. Успіху, натхнення, вдачі ,мільйонних переглядів. Хай Господь береже вас, наші любі зірочки;

  • Дуже відгукується саме зараз! Дякую Вам;

  • Дуже гарно і щемливо. Слова переплітаються з венами і стають частиною тебе. Дякую;

Фото: скриншот

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