Известный украинский певец Илья Парфенюк выпустил трек совместно с реперкой alyona alyona "Шо ты там?", мгновенно оцененный поклонниками звезд и пользователями сети.

Что известно о новом треке Parfeniuk и alyona alyona "Что ты там?"

Новая песня вошла в дебютный альбом Parfeniuk "Врубай", который он должен презентовать сегодня, 28 ноября.

В альбом вошли песни, которые уже успели набрать популярность у украинских слушателей, в частности, "Врубай", "Где бы ты ни была", а также "Ноябрь", "Целый мир", "Ветер", "Я не хотел" и " Интро".

Сам певец говорит, что альбом рассказывает о его карьере и усилиях по достижению успеха.

История о том, как обычный тип проехался в тралике, не смог вызвать такси. Там ребята подняли видосек, теперь мои треки звучат для вас до сих пор. Еще пару лет назад работал официантом, думал, как все сложится, не думал о завтрашнем дне. Музыка была в жизни моим азартом, я просто любил ее нам вместе было жарко, — комментирует собственный трек Parfeniuk. Поделиться

Что известно о реакции слушателей

Поклонники пишут, что приятно удивлены результатом сотрудничества с alyona alyona. Им пришелся по душе новый трек и они слушают его постоянно.