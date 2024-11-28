В сети завирусился новый трек Parfeniuk и alyona alyona "Шо ти там?" — видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

В сети завирусился новый трек Parfeniuk и alyona alyona "Шо ти там?" — видео

Parfeniuk
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Источник:  online.ua

Известный украинский певец Илья Парфенюк выпустил трек совместно с реперкой alyona alyona "Шо ты там?", мгновенно оцененный поклонниками звезд и пользователями сети.

Главные тезисы

  • Новый трек “Шо ты там?” Parfeniuk и alyona alyona вошел в дебютный альбом “Врубай”, описывающий карьеру Ильи Парфенюка.
  • Сотрудничество артистов вызвало восторженные отклики у слушателей и стало настоящим музыкальным открытием.
  • Альбом содержит не только хит “Шо ты там?”, но и другие популярные композиции, покорившие украинскую публику.
  • Илья Парфенюк делится личными историями успеха и признается, что музыка для него всегда была азартом и страстью.

Что известно о новом треке Parfeniuk и alyona alyona "Что ты там?"

Новая песня вошла в дебютный альбом Parfeniuk "Врубай", который он должен презентовать сегодня, 28 ноября.

В альбом вошли песни, которые уже успели набрать популярность у украинских слушателей, в частности, "Врубай", "Где бы ты ни была", а также "Ноябрь", "Целый мир", "Ветер", "Я не хотел" и " Интро".

Сам певец говорит, что альбом рассказывает о его карьере и усилиях по достижению успеха.

История о том, как обычный тип проехался в тралике, не смог вызвать такси. Там ребята подняли видосек, теперь мои треки звучат для вас до сих пор. Еще пару лет назад работал официантом, думал, как все сложится, не думал о завтрашнем дне. Музыка была в жизни моим азартом, я просто любил ее нам вместе было жарко, — комментирует собственный трек Parfeniuk.

Что известно о реакции слушателей

Поклонники пишут, что приятно удивлены результатом сотрудничества с alyona alyona. Им пришелся по душе новый трек и они слушают его постоянно.

  • "Каждая новая песня Ильи — это просто в сердечко прям, продолжай в том же духе"

  • "Песня супер, качает, очень классная"

  • "Вирусный мотив, хорошие слова. Молодцы"

  • "Это просто огонь"

  • "Это разрыв"

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