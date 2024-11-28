Известный украинский певец Илья Парфенюк выпустил трек совместно с реперкой alyona alyona "Шо ты там?", мгновенно оцененный поклонниками звезд и пользователями сети.
Главные тезисы
- Новый трек “Шо ты там?” Parfeniuk и alyona alyona вошел в дебютный альбом “Врубай”, описывающий карьеру Ильи Парфенюка.
- Сотрудничество артистов вызвало восторженные отклики у слушателей и стало настоящим музыкальным открытием.
- Альбом содержит не только хит “Шо ты там?”, но и другие популярные композиции, покорившие украинскую публику.
- Илья Парфенюк делится личными историями успеха и признается, что музыка для него всегда была азартом и страстью.
Что известно о новом треке Parfeniuk и alyona alyona "Что ты там?"
Новая песня вошла в дебютный альбом Parfeniuk "Врубай", который он должен презентовать сегодня, 28 ноября.
В альбом вошли песни, которые уже успели набрать популярность у украинских слушателей, в частности, "Врубай", "Где бы ты ни была", а также "Ноябрь", "Целый мир", "Ветер", "Я не хотел" и " Интро".
Сам певец говорит, что альбом рассказывает о его карьере и усилиях по достижению успеха.
Что известно о реакции слушателей
Поклонники пишут, что приятно удивлены результатом сотрудничества с alyona alyona. Им пришелся по душе новый трек и они слушают его постоянно.
"Каждая новая песня Ильи — это просто в сердечко прям, продолжай в том же духе"
"Песня супер, качает, очень классная"
"Вирусный мотив, хорошие слова. Молодцы"
"Это просто огонь"
"Это разрыв"
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