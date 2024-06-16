Alyona Alyona отпраздновала 33-летие с военными на фронте

Украинская реперша Alyona Alyona отпраздновала день рождения. Эту дату она решила провести с людьми, которым обязана жизнью.
Главные тезисы
- В рамках празднования своего дня рождения Alyona Alyona призвала фанов задонатить на средства РЭБ военным.
- Alyona Alyona стала представительницей Украины на Евровидении-2024, где выступала вместе с Jerry Heil.
- Украинская делегация на Евровидении-2024 была оштрафована за использование футболок с принтом Free Azovstal Defenders.
- Alyona Alyona вместе со своей командой рискнула выступить в футболках с принтом поддержки военнопленных, что повлекло штраф от организаторов конкурса.
Alyona Alyona призвала фанов задонатить на средства РЭБ военным
2024 стал особенным для Alyona Alyona, ведь она стала представительницей Украины на Евровидении вместе с Jerry Heil. Потому и день рождения она решила отпраздновать по-особому.
Alyona Alyona вместе с "Культурным десантом" отправилась на фронт. Реперко выступила для украинских защитников в свое 33-летие.
Артистка поблагодарила поклонников за все поздравления и теплые слова, которые она получает в этот день. Alyona Alyona предложила фанам сделать им подарок – задонатиты на сбор на средства РЭБ.
Евровидение-2024. Украинская делегация уплатила штраф из-за футболок Free Azovstal Defenders
Представители делегации от Украины на песенном конкурсе Евровидения-2024 в шведском Мальме оштрафованы организаторами конкурса за привлечение внимания к военнопленным ВСУ, защищавшим в начале полномасштабного вторжения России завод "Азовсталь" в Мариуполе.
Организаторы Евровидения-2024 оштрафовали украинскую делегацию за футболки с принтом Free Azovstal Defenders в эфире шоу.
Об этом рассказала в Instagram участница конкурса от Украины певица alyona alyona.
Она рассказала, что появиться в футболках Free Azovstal Defenders было очень опасной и сложной задачей. Любые надписи и бренды были запрещены, охрана проверяла всю одежду и, если на ней была надпись, просили снять ее или заклеивали черным скотчем.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-