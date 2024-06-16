Alyona Alyona отпраздновала 33-летие с военными на фронте

Украинская реперша Alyona Alyona отпраздновала день рождения. Эту дату она решила провести с людьми, которым обязана жизнью.

Alyona Alyona призвала фанов задонатить на средства РЭБ военным

2024 стал особенным для Alyona Alyona, ведь она стала представительницей Украины на Евровидении вместе с Jerry Heil. Потому и день рождения она решила отпраздновать по-особому.

Alyona Alyona вместе с "Культурным десантом" отправилась на фронт. Реперко выступила для украинских защитников в свое 33-летие.

Сегодня у меня День рожденья! Символически в этом году я приехала его праздновать вместе с "Культурным десантом" к военным на фронте и петь для них, ведь за каждый свой прожитый день сегодня я обязан именно им! Alyona Alyona Украинская певица

Артистка поблагодарила поклонников за все поздравления и теплые слова, которые она получает в этот день. Alyona Alyona предложила фанам сделать им подарок – задонатиты на сбор на средства РЭБ.

Евровидение-2024. Украинская делегация уплатила штраф из-за футболок Free Azovstal Defenders

Представители делегации от Украины на песенном конкурсе Евровидения-2024 в шведском Мальме оштрафованы организаторами конкурса за привлечение внимания к военнопленным ВСУ, защищавшим в начале полномасштабного вторжения России завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Организаторы Евровидения-2024 оштрафовали украинскую делегацию за футболки с принтом Free Azovstal Defenders в эфире шоу.

Об этом рассказала в Instagram участница конкурса от Украины певица alyona alyona.

Она рассказала, что появиться в футболках Free Azovstal Defenders было очень опасной и сложной задачей. Любые надписи и бренды были запрещены, охрана проверяла всю одежду и, если на ней была надпись, просили снять ее или заклеивали черным скотчем.