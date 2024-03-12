Певица Maruv продолжает зарабатывать миллионы в России — данные расследования

Уроженка Харькова Анна Корсун, известная как Maruv, до сих пор не расторгла контракт с Warner Music Russia и Warner Chappell Music и платит налоги в России.

Maruv сотрудничает с российским шоу-бизнесом

Проанализировав деятельность певицы из Украины Maruv (настоящее имя — Анна Корсун), расследователи обнаружили, что артистка пишет русскоязычные песни, не разрывает сотрудничество с российским лейблом, от которого получала миллионы рублей дохода, и заливает песни 2024 года выпуска на Яндекс.

Соответствующие данные в своем расследовании обнародовали украинские осинтеры Molfar.

Maruv и дальше продолжает поддерживать российскую экономику и спонсировать войну, ведь по состоянию на февраль 2024 года она до сих пор находится среди списков на сайте Warner Music Russia и Warner Chappell Music как исполнительница, работающая под этим лейблом, — отмечают Molfar. Поделиться

Осинтеры обнаружили, что в 2019 году от лейбла Warner Music Russia она получила доход в размере 6,1 млн рублей (1,8 млн грн), а в 2021 году — 19,4 млн рублей (5,8 млн грн). По их данным, Maruv продолжает публиковать свои новые песни в российских соцсетях типа VK и закупает рекламу и на платформе "Яндекс Music". По сравнению с 2022 годом в прошлом году ей еще удалось приумножить подписчиков.

molfar.com

Известно, что минимальная сумма при 1 прослушивании с 1 подписчика (с учетом средней стоимости за прослушивание) составляет 3,7 копейки. Если считать, что 1 подписчик минимум 1 раз слушал ее композицию, то в 2022 году Maruv могла заработать минимум 337 тыс. руб (101,1 тыс грн), потому что имела 9,12 млн подписчиков. В то время как уже в 2023 году эта сумма могла бы вырасти до 466 тыс руб (139,8 тыс грн), потому что и количество подписчиков на "Яндекс Music" выросло до 12,6 млн", — посчитали осинтеры.

Последняя песня, которую она издала (на 1 марта 2024 года) — это испаноязычная композиция Corazón. Она также загружена в "Яндекс Music", вероятно, чтобы монетизировать песню.

В начале ноября 2022 года MARUV впервые за период полномасштабной войны обратилась к фанатам. Тогда она ни слова не обмолвилась о войне России в Украине, в которой работала долгое время. Только поделилась, что с ней все хорошо. В середине ноября скандальная певица вышла на связь со своими фанатами, анонсировав новую песню, но в сети ее затравили.

В марте 2023-го она показала свою мирную жизнь в Омане, снова умолчав о войне в родной стране.

Певице Повалий объявили подозрение за поддержку войны РФ против Украины

СБУ сообщила о заочном подозрении певице и бывшему нардепу от "Партии регионов" Таисии Повалий. Певица призвала захватить всю Украину.

Как отмечает CБУ, накануне полномасштабного вторжения РФ она уехала в страну-агрессор, где получила российское гражданство и публично поддержала Кремль. Поделиться

Во время интервью московскому интернет-изданию коллаборантка восхваляла Путина и призвала к захвату всей территории Украины. Также она пыталась дискредитировать украинских защитников, участвовавших в боях за Киев, добавили в СБУ.

Также она пыталась дискредитировать украинских защитников, участвовавших в боях за Киев. В сентябре 2023 года Повалий давала концерт в оккупированном Луганске.