Співачка Maruv досі продовжує заробляти мільйони у Росії — дані розслідування

Уродженка Харкова Анна Корсун, відома як Maruv, досі не розірвала контракт з Warner Music Russia та Warner Chappell Music та платить податки в Росії.

Maruv співпрацює з російським шоу-бізнесом

Проаналізувавши діяльність співачки з України Maruv (справжнє імʼя — Анна Корсун), розслідувачі виявили, що артистка пише російськомовні пісні, не розриває співпрацю з російським лейблом, від якого отримувала мільйони рублів доходу, та заливає пісні 2024 року випуску на російську платформу "Яндекс Music".

Відповідні дані у своєму розслідуванні оприлюднили українські осінтери Molfar.

Maruv і надалі продовжує підтримувати російську економіку та спонсорувати війну, адже станом на лютий 2024 року вона й досі є серед списків на сайті Warner Music Russia та Warner Chappell Music як виконавиця, що працює під цим лейблом, — наголошують Molfar. Поширити

Осінтери виявили, що у 2019 році від лейбла Warner Music Russia вона отримала дохід розміром 6,1 млн рублів (1,8 млн грн), а у 2021 році — 19,4 млн рублів (5,8 млн грн). За їхніми даними, Maruv продовжує публікувати свої нові пісні в російських соцмережах типу VK і закуповує там рекламу та на платформі "Яндекс Music". У порівнянні з 2022 роком минулого року їй ще вдалося примножити підписників.

molfar.com

Відомо, що мінімальна сума при 1 прослуховуванні з 1 підписника (з урахуванням середньої вартості за прослуховування), складає 3,7 копійки. Якщо вважати, що 1 підписник мінімум 1 раз слухав її композицію, то у 2022 році Maruv могла заробити мінімум 337 тис руб (101,1 тис. грн), бо мала 9,12 млн підписників. Тоді як вже у 2023 році ця сума могла б зрости до 466 тис руб (139,8 тис грн), бо й кількість підписників на "Яндекс Music" зросла до 12,6 млн", — порахували осінтери.

Остання пісня, яку вона видала (станом на 1 березня 2024 року) – це іспанськомовна композиція Corazón. Вона також завантажена в "Яндекс Music", ймовірно, щоб монетизувати пісню.

На початку листопада 2022 року MARUV вперше за період повномасштабної війни звернулась до фанатів. Тоді вона жодним словом не обмовилась про війну Росії в Україні, в якій працювала тривалий час. Лише поділилась, що з нею все добре. У середині листопада скандальна співачка вийшла на звʼязок зі своїми фанатами, анонсувавши нову пісню, але в мережі її зацькували.

У березні 2023-го вона показала, своє мирне життя в Омані, знову змовчавши про війну в рідній країні.

Співачці Повалій оголосили підозру за підтримку війни РФ проти України

СБУ повідомила про заочну підозру співачці та колишньому нардепу від "Партії регіонів" Таїсії Повалій. Співачка закликала захопити всю Україну.

Як зазначає CБУ, напередодні повномасштабного вторгнення РФ вона виїхала до країни-агресора, де отримала російське громадянство та публічно підтримала Кремль. Поширити

Під час інтерв’ю московському інтернет-виданню колаборантка вихваляла Путіна та закликала до захоплення всієї території України. Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ, — додали в СБУ.

Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ. У вересні 2023 року Повалій давала концерт в окупованому Луганську.