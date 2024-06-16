Alyona Alyona відсвяткувала 33-річчя з військовими на фронті

Українська реперка Alyona Alyona відсвяткувала день народження. Цю дату вона вирішила провести з людьми, яким завдячує життям.

Alyona Alyona закликала фанів задонатити на засоби РЕБ військовим

2024 рік став особливим для Alyona Alyona, адже вона стала представницею України на Євробаченні разом з Jerry Heil. Тому й день народження вона вирішила відсвяткувати по-особливому.

Alyona Alyona разом з "Культурним десантом" вирушила на фронт. Реперка виступила для українських захисників у своє 33-річчя.

Сьогодні в мене День народження! Символічно цього року я приїхала його святкувати разом з "Культурним десантом" до військових на фронті і співати для них, адже за кожен свій прожитий день сьогодні я завдячую саме їм! Alyona Alyona Українська співачка

Артистка подякувала шанувальникам за всі привітання й теплі слова, які вона отримує у цей день. Alyona Alyona запропонувала фанам зробити їм подарунок — задонатити на збір на засоби РЕБ.

Євробачення-2024. Українська делегація сплатила штраф через футболки Free Azovstal Defenders

Представники делегації від України на пісенному конкурсі Євробачення-2024 у шведському Мальме оштрафовані організаторами конкурсу за привернення уваги до військовополонених ЗСУ, які захищали на початку повномасштабного вторгнення Росії завод “Азовсталь” у Маріуполі.

Організатори "Євробачення-2024" оштрафували українську делегацію за футболки з принтом Free Azovstal Defenders в ефірі шоу.

Про це розповіла в Instagram учасниця конкурсу від України, співачка alyona alyona.

Вона розповіла, що з’явитися у футболках Free Azovstal Defenders було дуже ризиковою та складною задачею. Будь-які написи та бренди були заборонені, охорона перевіряла весь одяг і, якщо на ньому був напис, просили зняти його або ж заклеювали чорним скотчем.