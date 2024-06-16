Alyona Alyona відсвяткувала 33-річчя з військовими на фронті
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Alyona Alyona відсвяткувала 33-річчя з військовими на фронті

Alyona Alyona
Джерело:  online.ua

Українська реперка Alyona Alyona відсвяткувала день народження. Цю дату вона вирішила провести з людьми, яким завдячує життям.

Головні тези:

 

  • У рамках святкування свого дня народження, Alyona Alyona закликала фанів задонатити на засоби РЕБ військовим.
  • Alyona Alyona стала представницею України на Євробаченні-2024, де виступала разом з Jerry Heil.
  • Українська делегація на Євробаченні-2024 була оштрафована за використання футболок з принтом Free Azovstal Defenders.
  • Alyona Alyona разом зі своєю командою ризикнула виступити у футболках з принтом підтримки військовополонених, що спричинило штраф від організаторів конкурсу.

Alyona Alyona закликала фанів задонатити на засоби РЕБ військовим

2024 рік став особливим для Alyona Alyona, адже вона стала представницею України на Євробаченні разом з Jerry Heil. Тому й день народження вона вирішила відсвяткувати по-особливому.

Alyona Alyona разом з "Культурним десантом" вирушила на фронт. Реперка виступила для українських захисників у своє 33-річчя.

Сьогодні в мене День народження! Символічно цього року я приїхала його святкувати разом з "Культурним десантом" до військових на фронті і співати для них, адже за кожен свій прожитий день сьогодні я завдячую саме їм!

Alyona Alyona

Alyona Alyona

Українська співачка

Артистка подякувала шанувальникам за всі привітання й теплі слова, які вона отримує у цей день. Alyona Alyona запропонувала фанам зробити їм подарунок — задонатити на збір на засоби РЕБ.

Євробачення-2024. Українська делегація сплатила штраф через футболки Free Azovstal Defenders

Представники делегації від України на пісенному конкурсі Євробачення-2024 у шведському Мальме оштрафовані організаторами конкурсу за привернення уваги до військовополонених ЗСУ, які захищали на початку повномасштабного вторгнення Росії завод “Азовсталь” у Маріуполі.

Організатори "Євробачення-2024" оштрафували українську делегацію за футболки з принтом Free Azovstal Defenders в ефірі шоу.

Про це розповіла в Instagram учасниця конкурсу від України, співачка alyona alyona.

Вона розповіла, що з’явитися у футболках Free Azovstal Defenders було дуже ризиковою та складною задачею. Будь-які написи та бренди були заборонені, охорона перевіряла весь одяг і, якщо на ньому був напис, просили зняти його або ж заклеювали чорним скотчем.

Перед входом у залу наша команда вдягла футболки під свої інші футболки та кофти та змогли пройти з ними в грінрум. Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати і саму делегацію. Тому коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показали наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло.

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