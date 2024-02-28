Співачка LP вибачилася перед українцями за відео в худі з прапором РФ

Американська співачка Лаура Перголіцці, більш відома як LP, вибачилася перед українцями за те, що напередодні опублікувала відео, на якому вона дякувала російським фанатам за худі з російським триколором.

LP вибачилась перед українцями

Своє вибачення співачка опублікувала в Instagram-сторіз.

Я хочу попросити вибачення у моїх друзів та шанувальників з України, яких справедливо образив мій бездумний пост, в якому я подякувала російським фанатам за худі, який вони зробили для мене, з моїм лого та російським прапором. Я глибоко шкодую про свою байдужість. Я глибоко шкодую за те, що була такою нечутливою у цей час. Це була велика помилка. Мені дуже шкода. Я хочу прояснити, що люблю і підтримую Україну, і завжди робитиму це. Поширити

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Вона додала, що завжди дбатиме, любитиме і підтримуватиме Україну.

У той час, коли ми відзначаємо другу річницю повномасштабного вторгнення, Україна потребує більше підтримки, ніж будь-коли. Будь ласка, прийми мої смиренні вибачення, Україно. Поширити

Що відомо про скандал з LP

Напередодні LP в Instagram опублікувала відео, на якому вона позувала в худі з триколором, який їй подарували шанувальники з Росії.

Фото: скриншот

Українці обурилися вчинком співачки, вона видалила своє відео.

Водночас через скандал із російським триколором у Литві скасували виступ співачки на «Жальгіріс Арена».