Співачка LP вибачилася перед українцями за відео в худі з прапором РФ

Американська співачка Лаура Перголіцці, більш відома як LP, вибачилася перед українцями за те, що напередодні опублікувала відео, на якому вона дякувала російським фанатам за худі з російським триколором.
LP вибачилась перед українцями
Своє вибачення співачка опублікувала в Instagram-сторіз.
Вона додала, що завжди дбатиме, любитиме і підтримуватиме Україну.
Що відомо про скандал з LP
Напередодні LP в Instagram опублікувала відео, на якому вона позувала в худі з триколором, який їй подарували шанувальники з Росії.
Українці обурилися вчинком співачки, вона видалила своє відео.
Водночас через скандал із російським триколором у Литві скасували виступ співачки на «Жальгіріс Арена».
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