11 мільйонів на Нацвідбір-2024. Jerry Heil вперше відреагувала на скандал

Відома співачка Jerry Heil, яка разом з реперкою alyona alyona буде представляти Україну на Євробаченні-2024, виступила з коментарем щодо скандалу, який розгорівся через багатомільйонні витрати на організацію Нацвідбору.

Скандал навколо Нацвідбору-2024. Що про це каже Jerry Heil

На переконання артистки, дуже важливо брати участь у пісенному конкурсі, адже саме він дає можливість нагадати всьому світу про Україну та трагедію, яку переживає наша країна.

Jerry Heil звернула увагу на те, що культурна дипломатія має велике значення на міжнародній арені.

Ба більше, співачка вважає її "м'якою силою".

Вона також нагадала, як гурт Kalush Orchestra поїхав на Євробачення та згодом продав свій кубок за велику суму.

Що важливо розуміти, отримані кошти тоді витратили на потреби українських воїнів.

Культурна дипломатія — це найм'якша й найвитонченіша з усіх сил, які можуть бути. Це мало вирішальну роль у багатьох історичних подіях. Я можу навести приклад, як участь наших хлопців принесла сюди інвестиції. Kalush Orchestra продали за мільйон доларів кубок, а потім свою панаму. Jerry Heil Українська співачка

11 млн грн на Нацвідбір

Окрім того, Jerry Heil прокоментувала скандал навколо 11 мільйонів гривень, які витратили на Нацвідбір-2024.

За словами співачки, ці кошти спрямували загалом на все шоу, а не лише на їхній виступ з alyona alyona.