11 млн на Нацотбор-2024. Jerry Heil впервые отреагировала на скандал
Категория
Культура
Дата публикации

11 млн на Нацотбор-2024. Jerry Heil впервые отреагировала на скандал

Jerry Heil
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Источник:  online.ua

Известная певица Jerry Heil, которая вместе с рэперкой alyona alyona будет представлять Украину на Евровидении-2024, выступила с комментарием по поводу скандала, разгоревшегося из-за многомиллионных расходов на организацию Нацотбора.

Скандал вокруг Нацотбора-2024. Что об этом говорит Jerry Heil

По мнению артистки, очень важно участвовать в песенном конкурсе, ведь именно он дает возможность напомнить всему миру об Украине и трагедии, которую переживает наша страна.

Jerry Heil обратила внимание на то, что культурная дипломатия имеет огромное значение на международной арене.

Более того, певица считает ее "мягкой силой".

Она также напомнила, как группа Kalush Orchestra поехала на Евровидение и впоследствии продала свой кубок за большую сумму.

Что важно понимать, полученные средства тогда потратили на нужды украинских воинов.

Культурная дипломатия — это самая мягкая и изящная из всех сил, которые могут быть. Это играло решающую роль во многих исторических событиях. Я могу привести пример, как участие наших ребят принесло сюда инвестиции. Kalush Orchestra продали за миллион долларов кубок, а затем свою панаму.

Jerry Heil

Jerry Heil

Украинская певица

11 млн грн на Нацотбор

Кроме того, Jerry Heil прокомментировала скандал вокруг 11 миллионов гривен, потраченных на Нацотбор-2024.

По словам певицы, эти средства были направлены в целом на все шоу, а не только на их выступление с alyona alyona.

Я хочу объяснить, что 11 миллионов было потрачено не на нас с Аленой, а на целое шоу. И мы к этому не имели отношения, — отметила артистка.

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