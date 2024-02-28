Певица LP извинилась перед украинцами за видео в худи с флагом РФ

Американская певица Лаура Перголицци, более известная как LP, принесла извинения украинцам за то, что накануне опубликовала видео, на котором она благодарила российских фанатов за худые с российским триколором.
LP извинилась перед украинцами
Свое извинение певица опубликовала в Instagram-сторезе.
Она добавила, что всегда будет заботиться, любить и поддерживать Украину.
Что известно о скандале с LP
Накануне LP опубликовала видео в Instagram, на котором она позировала в худи с триколором, подаренным ей поклонниками из России.
Украинцы возмутились поступком певицы, она удалила свое видео.
В то же время из-за скандала с российским триколором в Литве отменили выступление певицы на «Жальгирис Арена».
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-