Певица LP извинилась перед украинцами за видео в худи с флагом РФ

Американская певица Лаура Перголицци, более известная как LP, принесла извинения украинцам за то, что накануне опубликовала видео, на котором она благодарила российских фанатов за худые с российским триколором.

LP извинилась перед украинцами

Свое извинение певица опубликовала в Instagram-сторезе.

Я хочу попросить прощения у моих друзей и поклонников из Украины, которых справедливо оскорбил мой бездумный пост, в котором я поблагодарила российских фанатов за то, что они сделали для меня худи, с моим лого и российским флагом. Я глубоко сожалею о своем безразличии. Я глубоко сожалею о том, что была такой нечувствительной в это время. Это была большая ошибка. Мне очень жаль. Я хочу прояснить, что люблю и поддерживаю Украину, и буду всегда делать это. Поделиться

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Она добавила, что всегда будет заботиться, любить и поддерживать Украину.

В то время, когда мы отмечаем вторую годовщину полномасштабного вторжения, Украина нуждается в большей поддержке, чем когда-либо. Пожалуйста, прими мои смиренные извинения, Украина. Поделиться

Что известно о скандале с LP

Накануне LP опубликовала видео в Instagram, на котором она позировала в худи с триколором, подаренным ей поклонниками из России.

Фото: скриншот

Украинцы возмутились поступком певицы, она удалила свое видео.

В то же время из-за скандала с российским триколором в Литве отменили выступление певицы на «Жальгирис Арена».