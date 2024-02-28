Певица LP извинилась перед украинцами за видео в худи с флагом РФ
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Певица LP извинилась перед украинцами за видео в худи с флагом РФ

LP
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Источник:  Instagram

Американская певица Лаура Перголицци, более известная как LP, принесла извинения украинцам за то, что накануне опубликовала видео, на котором она благодарила российских фанатов за худые с российским триколором.

LP извинилась перед украинцами

Свое извинение певица опубликовала в Instagram-сторезе.

Я хочу попросить прощения у моих друзей и поклонников из Украины, которых справедливо оскорбил мой бездумный пост, в котором я поблагодарила российских фанатов за то, что они сделали для меня худи, с моим лого и российским флагом. Я глубоко сожалею о своем безразличии. Я глубоко сожалею о том, что была такой нечувствительной в это время. Это была большая ошибка. Мне очень жаль. Я хочу прояснить, что люблю и поддерживаю Украину, и буду всегда делать это.

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Она добавила, что всегда будет заботиться, любить и поддерживать Украину.

В то время, когда мы отмечаем вторую годовщину полномасштабного вторжения, Украина нуждается в большей поддержке, чем когда-либо. Пожалуйста, прими мои смиренные извинения, Украина.

Что известно о скандале с LP

Накануне LP опубликовала видео в Instagram, на котором она позировала в худи с триколором, подаренным ей поклонниками из России.

Фото: скриншот

Украинцы возмутились поступком певицы, она удалила свое видео.

В то же время из-за скандала с российским триколором в Литве отменили выступление певицы на «Жальгирис Арена».

Мы решительно поддерживаем Украину. Наша позиция остается жесткой — концерт должен быть отменен. После подтверждения фактов мы вместе с организаторами мероприятия "Medusa Concert" приняли совместное решение об отмене концерта. Этим поступком мы хотим привлечь внимание LP и других артистов, планирующих мероприятия в Литве, что мы не будем игнорировать высказывания в поддержку страны-агрессора — говорится в заявлении.

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