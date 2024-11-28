У мережі завірусився новий трек Parfeniuk та alyona alyona "Шо ти там?" — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

У мережі завірусився новий трек Parfeniuk та alyona alyona "Шо ти там?" — відео

Parfeniuk
Джерело:  online.ua

Відомий український співак Ілля Парфенюк випустив трек спільно з реперкою alyona alyona "Шо ти там?", який миттєво оцінили шанувальники зірок та користувачі мережі. 

Головні тези:

  • Parfeniuk випустив трек “Шо ти там?” разом з alyona alyona, який став миттєвим хітом серед шанувальників.
  • Пісня увійшла до дебютного альбому “Врубай”, що розповідає про кар'єру та шлях співака до успіху.
  • Реакція слухачів на новий трек була дуже позитивною, вони висловлюють слова похвали та заохочення.
  • Співпраця Іллі Парфенюка та alyona alyona вразила прихильників і стала музичним відкриттям для багатьох.
  • Пісня “Шо ти там?” отримала захоплюючі відгуки та компліменти від шанувальників музики. 

Що відомо про новий трек Parfeniuk та alyona alyona "Шо ти там?"

Нова пісня увійшла до дебютного альбому Parfeniuk "Врубай", який він має презентувати сьогодні, 28 листопада.

До альбому увійшли пісні, які вже встигли набрати популярність в українських слухачів, зокрема, "Врубай", "Де би ти не була", а також "Листопад", "Цілий світ", "Вітер", "Я не хотів" та "Інтро".

Сам співак каже, що альбом розповідає про його кар’єру та зусилля з досягнення успіху.

Історія про те, як звичайний тіп проїхався у траліку, не зміг визвати таксі. Там рібятки підзняли відосік, тепер мої треки звучать для вас і досі. Ще пару років тому працював офіціантом, думав, як усе складеться, не думав про завтра. Музика була в житті моїм азартом, я просто любив її нам разом було жарко, — коментує власний трек Parfeniuk.

Що відомо про реакцію слухачів

Шанувальники пишуть, що приємно вражені результатом співпраці з alyona alyona. Їм припав до душі новий трек і вони слухають його постійно. 

  • "Кожна нова пісня Іллі — це просто в сердечко прям, продовжуй в тому ж дусі"

  • "Пісня супер, качає, дуже класна"

  • "Вірусний мотив, гарні слова. Молодці"

  • "Це просто вогонь"

  • "Це розрив"

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