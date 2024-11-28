Відомий український співак Ілля Парфенюк випустив трек спільно з реперкою alyona alyona "Шо ти там?", який миттєво оцінили шанувальники зірок та користувачі мережі.

Що відомо про новий трек Parfeniuk та alyona alyona "Шо ти там?"

Нова пісня увійшла до дебютного альбому Parfeniuk "Врубай", який він має презентувати сьогодні, 28 листопада.

До альбому увійшли пісні, які вже встигли набрати популярність в українських слухачів, зокрема, "Врубай", "Де би ти не була", а також "Листопад", "Цілий світ", "Вітер", "Я не хотів" та "Інтро".

Сам співак каже, що альбом розповідає про його кар’єру та зусилля з досягнення успіху.

Історія про те, як звичайний тіп проїхався у траліку, не зміг визвати таксі. Там рібятки підзняли відосік, тепер мої треки звучать для вас і досі. Ще пару років тому працював офіціантом, думав, як усе складеться, не думав про завтра. Музика була в житті моїм азартом, я просто любив її нам разом було жарко, — коментує власний трек Parfeniuk. Поширити

Що відомо про реакцію слухачів

Шанувальники пишуть, що приємно вражені результатом співпраці з alyona alyona. Їм припав до душі новий трек і вони слухають його постійно.