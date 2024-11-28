Відомий український співак Ілля Парфенюк випустив трек спільно з реперкою alyona alyona "Шо ти там?", який миттєво оцінили шанувальники зірок та користувачі мережі.
Головні тези:
- Parfeniuk випустив трек “Шо ти там?” разом з alyona alyona, який став миттєвим хітом серед шанувальників.
- Пісня увійшла до дебютного альбому “Врубай”, що розповідає про кар'єру та шлях співака до успіху.
- Реакція слухачів на новий трек була дуже позитивною, вони висловлюють слова похвали та заохочення.
- Співпраця Іллі Парфенюка та alyona alyona вразила прихильників і стала музичним відкриттям для багатьох.
- Пісня “Шо ти там?” отримала захоплюючі відгуки та компліменти від шанувальників музики.
Що відомо про новий трек Parfeniuk та alyona alyona "Шо ти там?"
Нова пісня увійшла до дебютного альбому Parfeniuk "Врубай", який він має презентувати сьогодні, 28 листопада.
До альбому увійшли пісні, які вже встигли набрати популярність в українських слухачів, зокрема, "Врубай", "Де би ти не була", а також "Листопад", "Цілий світ", "Вітер", "Я не хотів" та "Інтро".
Сам співак каже, що альбом розповідає про його кар’єру та зусилля з досягнення успіху.
Що відомо про реакцію слухачів
Шанувальники пишуть, що приємно вражені результатом співпраці з alyona alyona. Їм припав до душі новий трек і вони слухають його постійно.
"Кожна нова пісня Іллі — це просто в сердечко прям, продовжуй в тому ж дусі"
"Пісня супер, качає, дуже класна"
"Вірусний мотив, гарні слова. Молодці"
"Це просто вогонь"
"Це розрив"
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