Українська співачка Тіна Кароль випустила композицію "Ветерани", записану спільно з військовим реп-гуртом NORD DIVISION.
Головні тези:
- Прем'єра треку “Ветерани” від Тіни Кароль та NORD DIVISION приурочена до Дня Збройних Сил України.
- Композиція створена в окопах на передовій і є сучасною воєнною поемою тривалістю понад 12 хвилин.
- Тексти пісні “Ветерани” наповнені правдою та глибиною, влучають прямо в серце слухача.
- Слухачі вже встигли висловити свої враження від пісні, підкреслюючи потужний зміст та вражаючу виконавську майстерність.
Що відомо про нову композицію Тіни Кароль та NORD DIVISION
Автори композиції зазначають, що текст пісні створювався в окопах на передовій, адже учасники реп-гурту входять до спецпідрозділу ГУР “Кракен”.
За словами Тіни Кароль, для неї велика честь співати з українськими військовими.
Як відреагували слухачі
Українці вже встигли оцінити новий хіт та написали свої компліменти:
"Цей трек об'єднує покоління та нагадує про найважливіше"
"Дякую за цей неймовірний витвір мистецтва — пісню "Ветерани". Це не просто музика, це сповідь, яка торкається кожного українця до самого серця. Ваша композиція — це голос мільйонів людей, які живуть з болем і надією, з втратами і любов'ю до своєї землі"
"Тіна в цій пісні, наче берегиня! Це дуже потужно! Хлопці, браво за цю сповідь! Неймовірна пісня, неймовірний дует"
"Кожна нота звучить, як подих надії, кожне слово — як шрам, який носить кожен із нас"
"Це так сильно звучить! Дякую за пісню".
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