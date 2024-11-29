"Дякую за цей неймовірний витвір мистецтва — пісню "Ветерани". Це не просто музика, це сповідь, яка торкається кожного українця до самого серця. Ваша композиція — це голос мільйонів людей, які живуть з болем і надією, з втратами і любов'ю до своєї землі"