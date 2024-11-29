Тіна Кароль представила трек Ветерани спільно з військовим реп-гуртом — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Тіна Кароль представила трек Ветерани спільно з військовим реп-гуртом — відео

Тіна Кароль
Джерело:  online.ua

Українська співачка Тіна Кароль випустила композицію "Ветерани", записану спільно з військовим реп-гуртом NORD DIVISION. 

Головні тези:

  • Прем'єра треку “Ветерани” від Тіни Кароль та NORD DIVISION приурочена до Дня Збройних Сил України.
  • Композиція створена в окопах на передовій і є сучасною воєнною поемою тривалістю понад 12 хвилин.
  • Тексти пісні “Ветерани” наповнені правдою та глибиною, влучають прямо в серце слухача.
  • Слухачі вже встигли висловити свої враження від пісні, підкреслюючи потужний зміст та вражаючу виконавську майстерність.

Що відомо про нову композицію Тіни Кароль та NORD DIVISION

Автори композиції зазначають, що текст пісні створювався в окопах на передовій, адже учасники реп-гурту входять до спецпідрозділу ГУР “Кракен”.

Трек "Ветерани" — це сучасна музична воєнна поема тривалістю понад 12 хвилин. Цей реп народжений в окопах, від очевидців війни — тих, хто щодня ризикує своїм життям заради свободи нації. Тексти, наповнені правдою та глибиною, влучають прямо в серце слухача, — зазначається у дописі до кліпу на пісню.

За словами Тіни Кароль, для неї велика честь співати з українськими військовими.

Для мене велика честь співати з такими мужніми хлопцями і долучитися до розвитку української реп-культури завдяки цій колаборації. Прем’єра пісні "Ветерани" приурочена до Дня Збройних Сил України, який відзначатиметься 6 грудня, — пояснила співачка.

Як відреагували слухачі

Українці вже встигли оцінити новий хіт та написали свої компліменти: 

  • "Цей трек об'єднує покоління та нагадує про найважливіше"

  • "Дякую за цей неймовірний витвір мистецтва — пісню "Ветерани". Це не просто музика, це сповідь, яка торкається кожного українця до самого серця. Ваша композиція — це голос мільйонів людей, які живуть з болем і надією, з втратами і любов'ю до своєї землі"

  • "Тіна в цій пісні, наче берегиня! Це дуже потужно! Хлопці, браво за цю сповідь! Неймовірна пісня, неймовірний дует"

  • "Кожна нота звучить, як подих надії, кожне слово — як шрам, який носить кожен із нас"

  • "Це так сильно звучить! Дякую за пісню".

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